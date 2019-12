Escuelas cierran por tormentas y fuertes nevadas en EU

Nueva York.- Una tormenta que ya gruñó en los viajes de Acción de Gracias por gran parte del país amenazó con arrojar un pie y medio de nieve en partes del Este, lo que llevó a los gobiernos a cerrar escuelas y oficinas, cancelar o retrasar cientos de vuelos, y enviando un ejército de camiones de sal a toda velocidad para cubrir las carreteras.

La tormenta arrojó una ronda de nieve en partes de la región el domingo por la noche y podría caer de 10 a 20 pulgadas en total el martes por la mañana de Pensilvania a Maine, dijeron los meteorólogos. También se esperaban fuertes nevadas en las montañas Apalaches hasta Tennessee y Carolina del Norte.

Alana Kirkpatrick no disfrutó de su "entrenamiento" a las 5 am en Nashua, New Hampshire, que consistía en quitar un montón de nieve de su automóvil.

"¿Por qué sigo viviendo en Nueva Inglaterra?", Dijo.

Cientos de escuelas ya estaban cerradas, con más nieve en camino.

Va a ser una tormenta larga y difícil, dijo el gobernador Chris Sununu.

En áreas que aún no han sido golpeadas por la primera ola, las escuelas cerraron de manera preventiva ya que se esperaba que la lluvia se convirtiera en nieve en la primera tormenta significativa de la temporada en la región, un nor'easter llamado así porque los vientos generalmente vienen del noreste.

Las áreas del interior parecían estar en la peor nevada, con el pronóstico en Albany, Nueva York, prediciendo 6 a 14 pulgadas. Al menos cuatro condados cerraron las escuelas el lunes en Virginia Occidental, donde se pronosticaron de 2 pulgadas a un pie de nieve.

Nevadas en Estados Unidos. Foto: AP

Más cerca del corredor costero de la Interestatal 95, muy poblado, era más probable una mezcla invernal.

Se pronosticaron solo 3 pulgadas de nieve para la ciudad de Nueva York, donde se esperaba que las escuelas permanecieran abiertas, y 5 pulgadas para Filadelfia. Sin embargo, hasta 9 pulgadas eran posibles en Boston el martes por la noche.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo a los empleados estatales no esenciales que se quedaran en casa el lunes, y el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, decidió cerrar las oficinas gubernamentales para los empleados no esenciales al mediodía.

Más de 340 vuelos dentro o fuera de los Estados Unidos fueron cancelados el lunes por la mañana, con más de 1,500 retrasos. Los aeropuertos en las áreas de Nueva York y Boston representaron muchos de ellos.

Nevadas en Estados Unidos. Foto: AP

Los tractores-remolques fueron prohibidos o se establecieron límites de velocidad más bajos en tramos de carretera en Nueva Jersey y Pensilvania. Nueva York también registró límites de velocidad más bajos en algunas carreteras.

Se cancelaron muchos autobuses de la ciudad de Nueva York a Pensilvania y destinos del norte del estado, como Ithaca y Binghamton.

Docenas de distritos escolares en el norte del estado de Nueva York fueron cerrados el lunes, junto con varios campus de la Universidad Estatal de Nueva York y otras universidades.

Un ferry de cercanías que se dirigía a Boston, donde llovía y hacía viento el lunes por la mañana, golpeó una ola y apareció en la lista, enviando a algunos pasajeros al piso. No se reportaron heridos.

El problema comenzó en el Este el domingo cuando la tormenta salió del Medio Oeste.

La policía estatal había respondido a más de 550 accidentes relacionados con tormentas en Nueva York a las 7 pm Las carreteras heladas causaron accidentes en la Interestatal 84 en Pensilvania, y el hielo cerró parte de la Interestatal 81 cerca de Binghamton, Nueva York, por un tiempo.

La misma tormenta ha azotado a los EE. UU. Durante días mientras se movía a campo traviesa, arrojando fuertes nevadas desde California hasta el Medio Oeste e inundando otras áreas con lluvia.

Duluth, Minnesota, está limpiando más de 21 pulgadas de nieve. Las carreteras principales se reabrieron en Wyoming y Colorado después de que las condiciones de la ventisca y la nieve a la deriva los bloquearon.