España ofrece homenaje a los fallecidos por Covid-19

España.- Familias de personas que perdieron la vida a causa del SARS-CoV-2, causante del Covid-19, realizaron un homenaje a las víctimas plantando cerca de 53 mil banderas españolas en un parque de la capital Madrid.

Los familiares de víctimas, organizados en una Asociación, colocaron las banderas del país ibérico en una pendiente cubierta de hierba con vistas a una carretera.

El Covid-19 ha cobrado 31.232 vidas en España, pero se cree que la cifra de fallecidos e infectados podría ser mayor debido a que al inicio de la crisis las pruebas diagnósticas no eran generalizadas.

Creo que es un hermoso homenaje a las víctimas, mucho mejor que el homenaje que le dio el presidente del gobierno", dijo Honorio Hernández, jubilado de 62 años. "He estado en el Cementerio Nacional de Arlington y esto me recuerda eso. Estas personas al menos merecen esto, si no mucho más".