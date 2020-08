España prohíbe fumar en la calle y cierra bares y discotecas ante Covid-19

Madrid.- El Gobierno de España y autoridades regionales anunciaron el cierre de bares, discotecas y salas de baile en todo el país, además de prohibir fumar en la calle y al aire libre siempre que no sea posible mantener una distancia de dos metros entre cada persona, todo esto con el objetivo de frenar la transmisión de Covid-19, que presenta importantes focos de contagio en las actividades de ocio nocturno.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, así como las autoridades sanitarias de cada región de España acordaron de manera unánime coordinar acciones ante la pandemia, se trata de 11 medidas y tres recomendaciones, como evitar las reuniones de más de 10 personas y aplicar PCR a trabajadores de centros de residencias de personas mayores y otros centros sociosanitarios.

Como principales medidas está el cierre de la vida nocturna en España, con discotecas, salas de baile y bares suspendiendo labores para evitar aglomeraciones, así como un reforzamiento en la vigilancia para impedir el consumo de alcohol no autorizado en la vía pública, con sanciones correspondientes que aplicará cada comunidad autónoma y ayuntamiento.

En cuanto al consumo de tabaco, queda prohibido fumar en la vía pública y espacios al aire libre siempre y cuando no se pueda mantener una distancia de al menos dos metros, restricción que aplica no sólo para cigarros, sino otras formas de inhalar tabaco como pipas, cigarrillos electrónicos, etc.

Salvador Illa, ministro de Salud de España, dio a conocer las nuevas medidas ante el Covid-19. Foto: EFE

En cuanto a restaurantes y hostelería, no deben superar la cantidad de 10 comensales por mesa y sus establecimientos podrán estar abiertos al público sólo hata la 1:00 de la madrugada.

Los centros sociosanitarios tendrán que aplicar pruebas PCR a todos los nuevos ingresos, limitar las visitas a una persona por residente y limitar al máximo la salida de residentes.

En eventos multitudinarios se deberá realizar una evaluación del riesgo de Covid-19 por parte de la autoridad sanitaria, mientras que será obligatorio realizar PCR a las poblaciones de riesgo en caso de que se registre un brote.

Este jueves 13 de agosto España registró 2 mil 935 nuevos contagios de Covid-19 en 24 horas, la mayor cifra registrada desde abril, así como 26 fallecimientos. La comunidad más afectada es Madrid, con 842 nuevos casos, que anunció este viernes que aplicará pruebas de coronavirus a la población de las zonas con más contagios.

Con información de EFE.

