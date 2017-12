Espero las puertas del infierno estén abiertas para él

Estados Unidos.- El cardenal Bernard Law, el deshonrado ex arzobispo de Boston, cuya incapacidad para detener a los pederastas en el sacerdocio provocó lo que se convertiría en la peor crisis del catolicismo estadounidense, murió el miércoles temprano, dijo el Vaticano. Él tenía 86.

Law había estado enfermo y fue hospitalizado recientemente en Roma.

Law fue una vez uno de los líderes más importantes en la iglesia de los Estados Unidos. Él influyó ampliamente en los nombramientos del Vaticano a las diócesis estadounidenses, ayudó a establecer prioridades para los obispos de la nación y fue favorecido por el Papa Juan Pablo II.

Pero en enero de 2002, The Boston Globe comenzó una serie de informes que utilizaban los registros de la iglesia para revelar que Law había transferido clérigos abusivos a las asignaciones de la parroquia durante años sin alertar a los padres o la policía. En cuestión de meses, los católicos de todo el país exigieron saber si sus obispos habían hecho lo mismo, un escándalo que fue contado en detalle por la película ganadora del Oscar "Spotlight".

El sucesor de Law como arzobispo, el cardenal Sean O'Malley, dijo el miércoles que era una "triste realidad" que el legado de Law estará vinculado para siempre al escándalo de abusos ya que dirigió la arquidiócesis de Boston en un momento "cuando la iglesia fracasó seriamente" en su trabajo cuidar a su rebaño y proteger a los niños.

El Vaticano dice que el cardenal Bernard Law, el deshonrado ex arzobispo de Boston, murió a los 86 años. Law era el arzobispo de Boston en 2002, cuando documentos judiciales revelaron que no había logrado detener a los sacerdotes que molestaban a niños. (20 de diciembre)

Law trató de manejar el creciente escándalo en su propia archidiócesis al negarse primero a comentar, luego disculparse y prometer una reforma. Pero miles de registros de la iglesia fueron publicados describiendo nuevos casos de cómo Law y otros expresaron más cuidado para los sacerdotes acusados que para las víctimas. En medio de una oleada contra el cardenal, que incluía reproches públicos raros de algunos de sus propios sacerdotes, Law pidió su renuncia y el Papa dijo que sí.

"Es mi oración ferviente que esta acción pueda ayudar a la arquidiócesis de Boston a experimentar la curación, la reconciliación y la unidad que tan desesperadamente se necesitan", dijo Law cuando dimitió como jefe de la arquidiócesis de Boston en diciembre de 2002.

"A todos aquellos que han sufrido mis fallas y mis errores, me disculpo y les pido perdón ".

Fue una deslumbrante caída de la gracia para Law y un paso raro para la iglesia, que se resiste profundamente a la presión pública pero que ya no puede resistir dado el alcance de la crisis. Desde 1950, más de 6,500, o alrededor del 6 por ciento de los sacerdotes estadounidenses, han sido acusados de abusar sexualmente de niños, y la iglesia estadounidense ha pagado más de $ 3,000 millones en asentamientos a víctimas, según estudios comisionados por los obispos de los EE. UU. Como líder de la arquidiócesis en el epicentro del escándalo, Law permaneció durante toda su vida, y ahora en la muerte, como un símbolo de los fracasos generalizados de la iglesia para proteger a los niños.

Aún así, Law retuvo algo de apoyo en el Vaticano. En 2004, fue nombrado arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor, una de las cuatro principales basílicas de Roma. Cuando John Paul murió el año siguiente, Law estuvo entre los obispos que presidieron una misa conmemorativa para el pontífice en la Basílica de San Pedro. La ley también continuó durante varios años para servir en dicasterios del Vaticano, o comités de formulación de políticas, incluida la Congregación para los Obispos, que recomienda nombramientos para el Papa. Los defensores de las víctimas consideraron los mensajes como un signo de favor del derecho por parte de los funcionarios de la iglesia que no se arrepintieron de los niños maltratados.

"El aterrizaje suave de Cardinal Law en Roma, después de su desgracia de Boston, nos recuerda que el prelado privilegio sigue siendo la regla en el catolicismo", dijo Terence McKiernan, de BishopAccountability.org, una base de datos en línea del escándalo de abuso sexual en la iglesia mundial y los obispos que lo habilitaron .

E incluso hoy, 15 años después del estallido del escándalo en Boston, la cuestión de responsabilizar a los obispos por sus fallas en la protección de los niños sigue siendo un problema apremiante para la iglesia. El Papa Francisco había prometido perseguir a estos obispos negligentes, pero se retiró de un tribunal del Vaticano propuesto para procesarlos y optó por utilizar las medidas existentes, lo que llevó a los sobrevivientes a cuestionar su compromiso con la tarea.

Mitchell Garabedian, un abogado de Boston que ha representado a docenas de personas que dicen que fueron abusados sexualmente por sacerdotes, dijo que la muerte de Law ha reabierto viejas heridas.

"A muchas víctimas se les recuerda el dolor de ser abusadas sexualmente al enterarse de la desaparición del Cardenal Law", dijo Garabedian.

Alexa MacPherson, de 42 años, quien fue víctima de los abusos de los sacerdotes cuando solo tenía 6, aseguró que no dejaría correr ni una lágrima por su fallecimiento.

Sobre el accionar de Law, agregó: "Él solo quería cubrir y proteger la imagen de la Iglesia. Buen viaje a una mala basura", le dijo a The Associated Press.

"No derramaré una lágrima por él, podría derramar una lágrima por todos los que han sido víctimas de él".

La madre de MacPherson, Barbara Sidorowicz, cuyos dos hijos también fueron maltratados, tampoco lo estaba llorando.

"Soy una persona, no puedo darle la espalda a mi fe, pero no puedo perdonarla en mi corazón", dijo. "Lloro por lo que le sucedió a mis hijos, pero no puedo llorar por él. Ni siquiera puedo hacer una oración por él. Debería haber estado en la cárcel".