"Espero que no hayan tenido la intención de lastimarme": niña ucraniana después de perder un brazo tras ataque de rusos

Ucrania.- Una niña de solo nueve años perdió un brazo luego de que ella y su familia fueran atacados por soldados rusos cuando huían de su casa en Kiev, Ucrania.

Los cirujanos tuvieron que amputar el brazo de Sasha para salvarle la vida, por lo que se está recuperando en un hospital. Presentaba heridas terribles.

La niña huía en un automóvil de los combates en el suburbio de Hostomel en Kyiv con su padre, madre y hermanas cuando fueron alcanzados por las balas.

En el ataque el padre de Sasha fue ejecutado y los demás miembros de su familia lograron escapar y refugiarse en un sótano.

La niña entró y perdió el conocimiento durante dos días antes de que unos voluntarios la llevaran a un hospital cercano en una camilla improvisada que ondeaba una bandera blanca.

Hablando desde su cama de hospital, Sasha dijo: "No sé por qué los rusos me dispararon. Espero que haya sido un accidente y que no hayan tenido la intención de lastimarme.

En en hospital Central de Irpin Bucha, el cirujano vascular Dr. Vladislav Gorbovec descubrió que la gangrena se había apoderado de ella y tomó la decisión de amputarle el brazo izquierdo por encima del codo. Sasha habría muerto de no ser así .