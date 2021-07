Esposa de Boris Johnson espera su segundo hijo y confiesa que tuvo un aborto en el pasado

Londres.- Boris Johnson, el primer ministro británico y su esposa Carrie, esperan a su segundo hijo, según lo publicado por la misma Carrie Johnson en Instagram en la que también reveló que sufrió un aborto espontáneo a principios de este año.

A principios de año, tuve un aborto espontáneo que me dejó el corazón roto, escribió. Me siento increíblemente bendecida de estar embarazada de nuevo, pero también me he sentido como una bolsa de nervios