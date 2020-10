Esposa de Eddie Van Halen, Janie Liszewski, rompe el silencio tras su muerte

Estados Unidos.- La viuda de Eddie Van Halen ha hablado luego de la trágica muerte del rockero de 65 años por cáncer de garganta el martes.

Janie Liszewski publicó un conmovedor tributo en Instagram a su difunto esposo y guitarrista de Van Halen el miércoles:

"Mi corazón y mi alma se han hecho añicos en un millón de pedazos", escribió. “Nunca supe que era posible llorar tantas lágrimas o sentir una tristeza tan increíble.

Nuestro viaje juntos no siempre ha sido fácil, pero al final y siempre tenemos una conexión y un amor que siempre lo será. Decir adiós es lo más difícil que he tenido que hacer, así que te digo hasta luego, te veré de nuevo pronto en un lugar sin dolor ni tristeza.

Janie Liszewski dio aviso en redes que siempre recordaría a su esposo recién fallecido. AFP

Liszewski, una doble convertida en publicista, se casó con Van Halen en 2009. Su sincera nota llega en medio de una gran cantidad de apoyo en línea tras el fallecimiento prematuro de su esposo.

Uno de los homenajes fue publicado por su ex esposa, Valerie Bertinelli, de 60 años, quien estuvo casada con el rockero de “Runnin 'With the Devil” de 1981 a 2007. Ella compartió una foto familiar en Instagram con la leyenda “40 años Hace mi vida cambió para siempre cuando te conocí ".

Los compañeros de banda de Van Halen, David Lee Roth y Sammy Hagar, quienes reemplazaron al cantante Roth en Van Halen en 1985, también usaron Twitter para celebrar la legendaria vida y carrera de su difunto colega.

La noticia de la muerte del famoso guitarrista trascendió en medios internacionales. Twitter

También llegaron tributos de otras leyendas del rock, incluido el líder de Kiss, Gene Simmons, y miembros de Red Hot Chili Peppers.

El mundo del rock 'n' roll no fue el único desconsolado por la pérdida del icónico compositor y guitarrista. Patton Oswalt, Piers Morgan, Dane Cook, Jimmy Kimmel, el diseñador Kenneth Cole y muchos más ofrecieron sus condolencias.