Esposa de hombre anti-vacunas suplica a la gente vacunarse: "Simplemente ha devastado su cuerpo"

Estados Unidos.- La mujer, cuyo esposo es anti-vacunas, ha hecho un llamado a la población para que reciban la vacuna, pues el hombre se encuentra luchando por su vida en un hospital de Mississipi, Estados Unidos.

Alicia Ball es esposa de William Ball, de 59 años, quien se contagió del virus luego de ser un fiel promotor de la no vacunación contra Covid-19.

La Sra. Ball le dijo a CBS This Morning que su esposo se encuentra en una condición extremadamente mala. “Nosotros tampoco pensamos que el virus fuera serio, al principio. No voy a mentir. No teníamos ni idea".

Mientras que a CNN le manifestó lo siguiente: “Realmente hemos intentado, después de esto, hablar con tantos amigos y familiares como sea posible para que la consigan. Nunca me di cuenta de lo malo que sería esta variante de Delta".

Foto: CBS esta mañana

Dijo que Ball ahora planea vacunarse, pero teme que no se recupere. "Simplemente ha devastado su cuerpo", dijo. "No quisiera que nadie más pasara por esto".

Cabe mencionar que, Mississippi tiene la tasa de vacunación más baja de todos los estados de Estados Unidos, con solo el 34,4 por ciento de las personas que han recibido ambas inyecciones, según datos más recientes.

El Sr. Ball es uno de los 59 pacientes con coronavirus que están siendo tratados en el St. Dominic-Jackson Memorial Hospital en Jackson, Mississipi, Estados Unidos.