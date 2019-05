Esposo de embarazada asesinada en Chicago pide justicia

Chicago, Estados Unidos.- El esposo de Marlen, la joven embarazada que fue asesinada en Chicago, y cuyo bebé le arrancaron del vientre, pide que se haga justicia tanto para ella como para su hijo, a quien solo un milagro podría salvarle la vida y permanece en la unidad de ciudados intensivos en el Centro Médico Advocate Christ en Oak Lawan.

Yiovanni L., viudo de Marlen, expresó que no entiende la razón por la que asesinaron de esa manera a su esposa. "Es muy doloroso que le pase eso a tu esposa, que conviviste con ella y ahora está ahí con los ojos cerrados. ¿Por qué estas personas tan malas hicieron esto?, ella no les hizo nada", expresó llorando ante los medios.

La familia de Marlen había estado buscándola desde su desaparición el 23 de abril, organizando grupos de búsqueda y contactando a la prensa para pedir ayuda, a la vez que presionaban a la policía para obtener avances sobre la investigación.

"No puedo creer que siendo un ejército de policías en esta ciudad tan grande no pudieron encontrarla antes, no puedo creerlo", lamentó el joven.