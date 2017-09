Esta es la herencia que Bin Laden dejó a su hijo Hamza

(AFP).- Un fotomontaje difundido por Al Qaida para conmemorar el 16º aniversario de los atentados del 11 de septiembre muestra el rostro de Osama bin Laden envuelto en las llamas de las torres gemelas. A su lado, está su hijo Hamza, el "príncipe heredero de la yihad".

Hamza aparece desde que era apenas un niño en la propaganda de la red fundada por su padre. Ahora de 28 años, algunos analistas creen que se prepara para tomar las riendas de la organización y unificar a los yihadistas del mundo entero bajo un mismo nombre, aprovechando el debilitamiento militar del grupo Estado Islámico (EI).

En un informe publicado por Combating Terrorism Center (CTC), de West Point, Ali Soufan, exagente especial del FBI especialista en Al Qaida, escribió: "Hamza está en plena preparación para ocupar un papel dirigente en la organización creada por su padre".

"Como miembro de la dinastía Bin Laden, es probable que sea bien recibido por los yihadistas de base", añadió. "En momentos en que el 'califato' del EI está al borde del precipicio, Hamza es ahora quien está en mejor posición para reunificar al movimiento yihadista mundial".

Hijo número 15 de los cerca de 20 de Osama bin Laden y fruto de su unión con su tercera esposa, Hamza recibe desde sus primeros años una formación para seguir los pasos de su padre. Estuvo junto a él en Afganistán, antes del 11 de septiembre de 2001. Allí aprendió a usar las armas.

La víspera del atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono, Hamza fue evacuado con las mujeres y niños del clan hacia Jalalabad (Afganistán) y luego a Irán, donde fueron puestos durante años bajo vigilancia domiciliaria. Nunca volvió a ver a su padre.

Gracias a un sofisticado sistema de correspondencia, el hijo favorito del jefe yihadista mantuvo contacto con su padre, obligado a vivir en la clandestinidad.

En estas cartas, algunas de las cuales fueron descubiertas en el operativo en el que murió Bin Laden, en 2011 en Abbottabad (Pakistán), el joven asegura a su padre que está "hecho de acero" y que está dispuesto a ser un "mártir".

"Lo que me pone realmente triste es que las legiones de muyahidines se hayan puesto en marcha y que no me haya unido a ellas", le escribió en julio de 2009.