“Esta no es nuestra guerra”: Prisioneros de guerra rusos afirman que los enviaron como “carne de cañón”

Ucrania.- Soldados rusos que ahora son prisioneros de guerra de Ucrania, expresaron que sus comandantes los usaron como “carne de cañón” y los arrojaron a una guerra que no es suya, además contra “gente pacífica que defiende su territorio”.

Con ojos llorosos y desmoralizados, un grupo de soldados rusos fueron expuestos en un canal de Telegram creado el sábado por el Ministerio del Interior de Ucrania llamado 'Find Your Own', en donde se pretende que madres y padres rusos puedan identificar a sus hijos.

“Esta no es nuestra guerra. Madres y esposas, recojan a sus esposos. No hay necesidad de estar aquí” dijo un soldado ruso herido de pie frente a la bandera de ucrania, mientras que en otras imágenes podía verse a un prisionero de guerra esposado y llorando diciendo que “ni siquiera recogen los cadáveres, no hay funerales”.

Leer más: Niño ucraniano de 1 año es el primer refugiado en llegar al "hospital del papa" tras invasión rusa a Ucrania

Fue el Gobierno de Ucrania el que invitó a las familias de los elementos del Ejército ruso que fueron capturados durante la guerra a que fueran a recoger a sus hijos, además abrió una línea telefónica para que los padres averigüen si sus hijos están entre los muertos o capturados en combate.

Según la información proporcionada por Ucrania, son al menos 5 mil 840 soldados los que ha perdido Rusia durante los primeros días del conflicto entre las naciones, el cual empezó el pasado 24 de febrero, y es que se cree que las tropas rusas sufrieron derrotas continuas luego de tratar una rápida victoria.

Derivada de esta situación, Rusia ha renovado su estrategia de asalto contra Ucrania, tal es el caso que el Ministerio de Defensa afirmó que se renovó la lucha en “todos los frentes” y que Rusia “sufrió pérdidas”, este miércoles.

Los soldados rusos exhibidos en internet fueron capturados en Kiev y Kharkiv durante este fin de semana luego de que fallaran en la toma de estas ciudades; los hombres afirmaron que fueron engañados para realizar la invasión, ya que se les dijo que estaban realizando ejercicios de entrenamiento en regiones fronterizas.

“Estamos matando gente pacífica” se escucha decir a uno de los soldados en los vídeos publicados en la cuenta de Telegram ofrecida por Ucrania,

“Nos dijeron que seríamos enemigos del estado y que, como es tiempo de guerra, incluso nos podrían fusilar si nos negábamos. Nos arrojaron como carne de cañón” expresó uno de los soldados rusos

Leer más: Pobladores y trabajadores nucleares de Ucrania frenan avance del ejército ruso con barricadas y camiones

Para que los padres de familia rusos puedan tener información de sus hijos, el Ministerio de Defensa de Ucrania puso a su disposición números de teléfono y una dirección de correo electrónico para proporcionar información sobre los rusos capturados, afirmó que a “diferencia de los fascistas de Putin, los ucranianos no estamos en guerra contra las madres y sus hijos capturados”.