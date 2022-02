"Esta podría ser la última vez que me vean vivo": presidente de Ucrania ante el avance de las tropas rusas en Kiev

"Nos quedamos solos para defender el Estado. ¿Quién está listo para pelear con nosotros? Honestamente, no veo a nadie. ¿Quién está dispuesto a dar a Ucrania una garantía de unirse a la OTAN? Todos tienen miedo, nadie responde", dijo.

" Esta podría ser la última vez que me vean vivo ", dijo el presidente ucraniano, según Ravid, que citó como fuente a un diplomático y otra fuente europea.

Kiev.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió a los líderes europeos que "esta podría ser la última vez que me vean vivo ", ante el avance de las tropas rusas en Kiev.

Raúl Durán Periodista

