"Estaba debajo de todas las maletas", mujer denuncia que su perro murió por falta de cuidado de aerolínea.

Bogotá.- "Estaba debajo de todas las maletas", una mujer en Colombia denunció este jueves 14 de enero en redes sociales que su perro, raza american bully, murió por falta de cuidado de la aerolínea de bajo costo, EasyFly.

"Homerito falleció ayer en la aerolínea easyfly, compré el tiquete aclarando que viajaba única y exclusivamente con mi perrito, llego al aeropuerto donde me manifiestan que no puedo viajar con él, jamás nos separábamos, siempre viajaba conmigo las horas que fuese necesario y por políticas de la empresa sin aclarar me hicieron cambiar el modo de viaje de mi mascota", relató en su cuenta de Instagram María Fernanda Echeverry, una pasajera que viajó desde Puerto Asís (departamento del Putumayo) a la ciudad de Cali (departamento del Valle del Cauca).

Pese a que insistió para que su mascota viajara con ella, el personal de la aerolínea le dijo que Homero debía ir en la bodega del avión: "me habían dicho que podía viajar en cabina y a última hora me dijeron que debía ir en bodega, les insistí que lo dejaran viajar junto conmigo, les insistí y les insistí pero fue NO rotundo y que de lo contrario perdería mi vuelo, entonces les manifesté que me dieran una solución ya que sin él no viajaba".

Echeverry, además, indicó que les recomendó y exigió a los encargados que ubicaran a su mascota "en un lugar seguro con el guacal que le había comprado para viajar cómodamente".

Sin embargo, cuando llegó a su destino se encontró con una lamentablemente escena, pues "al llegar a mi destino me encuentro con que mi mascota había fallecido".

La afectada relató que "cuando me bajé del avión corrí a verlo para recibirlo con ansias y me encuentro con una escena impactante": Homero "estaba debajo de todas las maletas sin vida, no lo ubicaron como debían y no le dieron el espacio suficiente para poder respirar".

"En ese instante supe que mi bebé no había sido fijado adecuadamente y puesto en un lugar donde pudiera llegar a salvo, es más ni siquiera me dieron explicaciones de su muerte, simplemente me lo entregaron como cualquier objeto más, evadiendo cualquier tipo de responsabilidad", reveló y añadió que tras "consultar con un veterinario y alguien experto en transporte de animales de esta raza (american bully)" le confirmaron que el avión en el que viajó "no deben ir animales en bodega".

Explicó que "a pesar de que la presusizan cuando alcanza 25 mil pies de altura, baja la temperatura generando hipotermia y posteriormente hipoxia, siendo esta la causa de muerte".

Asimismo, sostuvo que su "mascota debía ir en el mismo fuselaje del avión detrás de la cabina del piloto, en el espacio antes de comenzar la cabina de pasajeros".

Ante lo ocurrido, María Fernanda Echeverry aseguró que hará justicia "no solo por mi bebé si no por todos los animalitos".

Comunicado de EasyFly

La aerolínea EasyFly, que opera en el país sudamericano desde el 2007, lamentó lo sucedido y explicó en un comunicado que la pasajera al no se presentar la documentación requerida para el transporte de Homero en la cabina, "que incluye certificado médico de apoyo emocional y carnet de vacunas" le ofrecieron "transportarlo en la bodega del avión en un guacal, como procede en estos casos, de acuerdo con la normatividad vigente. En este sentido y previa autorización de la dueña así se transportó".

"Como transportadores desconocemos las condiciones de salud con las que los animales abordan las aeronaves, así como las condiciones especiales físicas, emocionales, de temperatura o presión que el animal puede soportar durante el viaje, por lo que son sus dueños las personas idóneas para determinar si, previo cumplimiento de las normas aeronáuticas, los animales pueden o no viajar", añadió la aerolínea y destacó que "el respeto y el cuidado de los animales es una prioridad para Easyfly".