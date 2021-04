"Estaba desahuciado"; madre relata la triste muerte de su hijo tras enfermar de coronavirus

España.- Myriam Chamorro madre de Iván Javier Vázquez un joven que murió por Coronavirus sufrió de una manera inimaginable su partida, pues Iván había cumplido 33 años y era discapacitado; tenía un retraso mental severo que fue causado cuando nació por una cesaría no realizada que le provocó hipoxia perinatal explicó, la madre en una crónica que conmovió a miles de personas.

La historia sucedió hace poco más de un año, el pasado 23 de marzo en la localidad de Son Espases, de la Islas Baleares perteneciente a España. Sin embargo, el relato sigue siendo retomado como uno de los más desgarradores que el Covid-19 ha dejado en su paso.

La crónica fue compartida por Myriam a el medio de noticias "Ultima Hora" quien con una voz débil y entristecida pero con una actitud fuerte y serena compartió la historia que fue criticada ya que en ningún momento desde que contrajo la enfermedad abandonó a Iván de la clínica en la que estaba internado, "Era un niño grande, pero su mente era la de un niño de tres años. Por eso me quedé en la clínica con él ya que solo no podía estar".

El joven de 33 años había sido ingresado el lunes de 16 de marzo y desde el primer momento Myrian no lo abandono, "me quede con él en la habitación situada en la tercera planta, donde no dejan entrar a nadie.

Mencionó que los médicos en ningún momento lo ingresaron a la unidad de cuidados intensivos y mucho menos le colocaron un respirador. Desde que fue ingresado, relata que comenzó a hacer un reportaje de fotos y videos parta informar a familiares que viven en Argentina para que tomaran sus precauciones ante una pandemia que apenas mostraba sus efectos.

El momento duro llegó dos días después de que Iván fue internado al recibir una noticia que cambiaría los últimos momentos que pasaría al lado de su hijo.

"Dos días después del ingreso una doctora llegó a la habitación para decirme que no se podía hacer nada por él, ni llevarle a la UCI, no ponerle respirador. Y allí nos quedamos los dos... Muy fuerte ¿no?, que lo desahucien así, que te lo dignan así", lamentó Myriam

Transcurrieron los días y cada que se cumplía un día junto a su hijo, Myriam documentaba el momento en video o fotografías y gradecía tener a Iván otro momento más, "hemos sobrevivido otra noche más", contaba en los videos donde aparecía recostada a su lado.

Llego el momento e Iván dejó de respirar, “murió en mis brazos", relató, "fue una muerte dulce", explicó la mujer quien tras perder a su hijo volvió a su cada para continuar con la cuarentena, y volver a no tener contacto con nadie.