Estado propone puedan ponerse emojis en las placas de los autos

Vermont, Estados Unidos.- La representante estatal Rebecca White quiere dejar que los conductores expresen sus emociones, y ha presentado un proyecto de ley para permitir emojis en las placas de vanidad, según la estación local de NBC.

El proyecto de ley establece que los símbolos podrían agregarse "además del número de registro de la placa y no reemplazarían ninguna letra o número asignado por el Comisionado de Vehículos Motorizados ni los seleccionados por el propietario del vehículo".

El proyecto de ley no establece qué emojis de los más de 3.000 disponibles se ofrecerán. Presumiblemente, no el emoji de popó.

Supongo que es una buena idea. No diría que es bueno. No diría que es malo. No está lastimando a nadie, dijo Pam Buck, de Weathersfield, a NBC.