Facebook halla intentos de influir en elecciones de EEUU

NUEVA YORK (AP) — Facebook aseguró el martes haber descubierto en sus plataformas intentos “elaborados”, posiblemente vinculados con Rusia, de influir en la política de Estados Unidos.

La empresa dijo que eliminó 32 cuentas de Facebook e Instagram porque mostraban una actividad política “coordinada” y parecían ser falsas. Casi 300.000 personas seguían por lo menos a una de las cuentas.

Facebook no afirmó que se tratara de una acción para influir en las elecciones de noviembre en Estados Unidos, aunque el momento en que se presenta dicha actividad sospechosa estaría acorde a un intento de ese tipo.

Según un directivo de Facebook, la red social presentó informes a miembros del Congreso y a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. El directivo pidió no ser identificado porque las sesiones fueron a puerta cerrada. Facebook reveló sus conclusiones después que el diario The New York Times informara sobre ellas horas antes.

La empresa dijo no saber quién está detrás de esas acciones, pero que podrían estar vinculadas con Rusia. Facebook señaló que ha encontrado cierta relación entre las cuentas canceladas y las creadas por la Agencia de Investigación de Internet rusa que eliminó antes y después de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.

Mark Warner, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Inteligencia del Senado, describió las revelaciones como una “prueba más de que el Kremlin continúa aprovechando las plataformas como Facebook para sembrar divisionismos y propagar desinformación”.

La página más antigua fue creada en marzo de 2017. Facebook dice que más de 290.000 cuentas seguían por lo menos a una de las páginas falsas. Las páginas con mayor cantidad de seguidores tenían nombres como “Guerreros de Aztlán”, “Elevación Negra”, “Ser Consciente” y “Miembros de la Resistencia”.

Facebook no facilitó descripciones detalladas de esas páginas. Sin embargo, los nombres que dio a conocer son similares a grupos creados por agentes rusos para atraer y manipular a estadounidenses con identidades étnicas, culturales o políticas particulares con vistas a los comicios de 2016. Esa actividad estuvo dirigida a personas tanto con inclinaciones liberales y como conservadoras.

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 29 de marzo de 2018, el logo de Facebook aparece en las pantallas de Nasdaq MarketSite en Times Square, Nueva York. (AP Foto/Richard Drew, Archivo)

Facebook dijo que las páginas publicaban 150 anuncios a un costo de 11.000 dólares en Facebook e Instagram, pagados en dólares estadounidenses y canadienses. El primer anuncio fue creado en abril de 2017 y el último en junio de 2018.

La red social añadió que los autores “fueron más precavidos para borrar su rastro” que en 2016, debido en parte a las medidas tomadas por Facebook para impedir el tipo de abusos previos. Por ejemplo, usaron redes virtuales privadas y servicios de telefonía por internet, y pagaron a terceros para publicar anuncios de ellos. Después de hacerse evidente que actores relacionados con Rusia aprovecharon la red social a fin de influir en los comicios de 2016 en Estados Unidos, Facebook tomó medidas para garantizar que no se repitiera lo sucedido. Pero, los autores también mejoraron sus estrategias.