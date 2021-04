Estados Unidos advierte medidas a Rusia si interviene en territorio de Ucrania

Estados Unidos.- Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, emitió una advertencia al gobierno de Rusia a cargo de Vladimir Putin, por la intervención que realiza en la frontera con Ucrania.

"Tengo que decirles que tengo preocupaciones reales sobre las acciones de Rusia en las fronteras de Ucrania. Hay más fuerzas rusas concentradas en esas fronteras que en cualquier otro momento desde 2014, cuando Rusia invadió por primera vez (...) por eso estamos en contacto muy estrecho, en estrecha coordinación con nuestros aliados y socios en Europa ".

Añadió: "El presidente Joe Biden ha sido muy claro sobre esto. Si Rusia actúa de manera imprudente o agresiva, habrá costos, habrá consecuencias".

Ucrania ha acusado a Rusia de acumular miles de efectivos militares en sus fronteras del norte y del este, así como en de Crimea, que sigue siendo reconocida como parte de Ucrania por Naciones Unidas pero Kiev busca recuperar.

El Kremlin, que no ha negado los movimientos de sus tropas, dijo el domingo que no busca la guerra con Ucrania, pero que "no permanecerá indiferente" a la suerte de los rusoparlantes en esta región desgarrada por el conflicto.

La Casa Blanca dijo esta semana que el número actual de tropas rusas en la frontera con Ucrania es mayor que en cualquier momento desde 2014, cuando estalló el conflicto tras la anexión rusa de Crimea.

En la amplia entrevista, Blinken también dijo que espera que Estados Unidos "sea el líder mundial en ayudar a asegurar que todo el mundo se vacune".

Al describir los esfuerzos de Estados Unidos para aumentar la cooperación en el desarrollo y distribución de vacunas, Blinken dijo que habría costos para Estados Unidos si el mundo no está protegido contra Covid.

"A menos que y hasta que la gran mayoría de las personas en el mundo se vacunen, seguirá siendo un problema para nosotros", dijo. "Porque mientras el virus se esté replicando en algún lugar, podría estar mutando, y luego podría volver para atacarnos".