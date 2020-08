Estados Unidos alcanza los 5 millones de casos confirmados de Covid-19

Estados Unidos.- Con los casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos que alcanzaron los 5 millones el domingo, con mucho el más alto de cualquier país, el fracaso de la nación más poderosa del mundo para contener el flagelo se ha recibido con asombro y alarma en Europa.

Quizás en ningún otro lugar fuera de los EE. UU. Se ve con más consternación la respuesta fallida al virus de Estados Unidos que en Italia, que fue el punto cero de la epidemia de Europa. Los italianos no estaban preparados cuando estalló el brote en febrero, y el país todavía tiene una de las cifras oficiales de muertes más altas del mundo con 35.000.

Pero después de un estricto bloqueo nacional de 10 semanas, el seguimiento atento de nuevos grupos y la aceptación general de los mandatos de máscaras y el distanciamiento social, Italia se ha convertido en un modelo de contención de virus.

"¿No les importa su salud?" Patrizia Antonini, vestida con una máscara, preguntó acerca de la gente en los Estados Unidos mientras caminaba con amigos a lo largo de las orillas del lago Bracciano, al norte de Roma. “Necesitan tomar nuestras precauciones. ... Necesitan un bloqueo real ".

Gran parte de la incredulidad en Europa se debe al hecho de que Estados Unidos tuvo el beneficio del tiempo, la experiencia europea y los conocimientos médicos para tratar el virus que el continente mismo no tenía cuando los primeros pacientes con COVID-19 comenzaron a llenar las unidades de cuidados intensivos.

Sin embargo, más de cuatro meses después de un brote sostenido, EE. UU. Alcanzó la marca de los 5 millones, según el recuento continuo de la Universidad Johns Hopkins. Los funcionarios de salud creen que el número real es quizás 10 veces mayor, o más cercano a 50 millones, dadas las limitaciones de las pruebas y el hecho de que hasta el 40% de todos los infectados no presentan síntomas.

El ministro de Salud italiano, Roberto Speranza, no ha rehuido criticar a Estados Unidos, condenando oficialmente como "incorrecta" la decisión de Washington de retener fondos a la Organización Mundial de la Salud y expresando asombro por la respuesta del virus del presidente Donald Trump.

Después de que Trump finalmente se puso una máscara el mes pasado, Speranza le dijo a la televisión La7: “No me sorprende el comportamiento de Trump ahora; Estoy profundamente sorprendido por su comportamiento antes ".

Con el número de muertos más alto del mundo en Estados Unidos de más de 160.000, su resistencia politizada a las máscaras y su creciente número de casos, las naciones europeas han prohibido a los turistas estadounidenses y visitantes de otros países con casos en aumento viajar libremente al bloque.

Francia y Alemania ahora están imponiendo pruebas a la llegada para los viajeros de países "en riesgo", incluido Estados Unidos.

También se cometieron errores en Europa, desde cierres retardados hasta protecciones insuficientes para los ancianos de las residencias de ancianos y escasez crítica de pruebas y equipos de protección para el personal médico.

El virus sigue arrasando en algunos países de los Balcanes, y miles de manifestantes sin máscara exigieron el fin de las restricciones del virus en Berlín a principios de este mes. España, Francia y Alemania, las más afectadas, han experimentado un repunte de la infección con nuevos casos que superan los 1.000 por día, y los casos de Italia aumentaron más de 500 el viernes. Gran Bretaña sigue experimentando un estimado de 3.700 nuevas infecciones diarias, y algunos científicos dicen que los queridos pubs del país podrían tener que cerrar nuevamente si las escuelas reabren en septiembre sin causar una nueva ola.

Europa en su conjunto ha visto más de 207.000 muertes confirmadas por virus, según el recuento de Johns Hopkins.

En los EE. UU., Los casos nuevos se están ejecutando en aproximadamente 54,000 por día, un número inmensamente alto incluso cuando se toma en cuenta la población más grande del país. Y aunque eso está por debajo de un máximo de más de 70,000 el mes pasado, los casos están aumentando en casi 20 estados y las muertes están aumentando en la mayoría.

Por el contrario, al menos por ahora Europa parece tener el virus algo bajo control.

“Si a los profesionales médicos se les hubiera permitido operar en los Estados Unidos, habría llegado tardíamente al punto de enfrentarse a esto en marzo”, dijo Scott Lucas, profesor de estudios internacionales en la Universidad de Birmingham, Inglaterra. "Pero, por supuesto, a los profesionales médicos y de salud pública no se les permitió proceder sin control", dijo, refiriéndose a la frecuente reducción de Trump a sus propios expertos.

Cuando el virus apareció por primera vez en Estados Unidos, Trump y sus partidarios lo descartaron rápidamente como un "engaño" o un virus que desaparecería rápidamente una vez que llegara un clima más cálido. En un momento, Trump sugirió que la luz ultravioleta o la inyección de desinfectantes erradicarían el virus. (Más tarde dijo que estaba bromeando).

Las frecuentes quejas de Trump sobre el Dr. Anthony Fauci han aparecido regularmente en los titulares de Europa, donde el experto estadounidense en enfermedades infecciosas es una figura respetada. El principal hospital COVID-19 de Italia le ofreció a Fauci un trabajo si Trump lo despidió.

Trump ha defendido la respuesta de Estados Unidos, culpando a China, donde se detectó el virus por primera vez, de los problemas de Estados Unidos y diciendo que las cifras de Estados Unidos son muy altas porque hay muchas pruebas. Los partidarios de Trump y los estadounidenses que se han negado a usar máscaras contra todos los consejos médicos respaldan esa línea.

“No hay razón para temer ninguna enfermedad”, dijo Julia Ferjo, madre de tres hijos en Alpine, Texas, que está “vehementemente” en contra de usar una máscara. Ferjo, de 35 años, imparte clases de fitness en un gran gimnasio con puertas abiertas. No permite que los participantes usen máscaras.

Cuando respiras tan fuerte, me desmayo, dijo. No quiero que la gente caiga como moscas.

Y los funcionarios de salud observaron con alarma cómo miles de ciclistas se reunieron el viernes en la pequeña ciudad de Sturgis, Dakota del Sur, para un rally anual de motocicletas de 10 días. El estado no tiene mandatos de máscaras, y muchos ciclistas expresaron su desafío a las medidas destinadas a prevenir la propagación del virus.

El Dr. David Ho, director del Centro de Investigación del SIDA Aaron Diamond del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, quien dirige un equipo que busca tratamientos para el COVID-19, condenó ese comportamiento, así como el manejo del virus por parte del país.

No hay una estrategia nacional, no hay un liderazgo nacional, y no se insta al público a actuar al unísono y llevar a cabo las medidas juntos”, dijo. "Eso es lo que se necesita, y lo hemos abandonado por completo como nación".