Estados Unidos anuncia guías federales para viajeros aéreos a partir del 8 de noviembre

Estados Unidos.- Este lunes, La Casa Blanca anunció las guías federales para los viajeros extranjeros y ciudadanos que ingresen a Estados Unidos, por avión a partir del 8 de noviembre por vía aérea, siguiendo las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Cabe recordar que, el gobierno estadounidense informó que se levantará las restricciones en sus fronteras terrestres, que impuso desde el 21 de marzo de 2020, a partir del próximo 08 de noviembre, para todas las personas extranjeras con visa que comprueben estar completamente vacunadas contra Covid-19.

A la luz de estos hechos y circunstancias, he determinado que a los Estados Unidos les conviene alejarse de las restricciones país por país aplicadas anteriormente durante la pandemia de Covid-19 y adoptar una política de viajes aéreos que se base principalmente en sobre la vacunación para avanzar en la reanudación segura de los viajes aéreos internacionales a los Estados Unidos.

Esta proclamación rige la entrada a los Estados Unidos de los no inmigrantes no ciudadanos, es decir, los no ciudadanos que están de visita en los Estados Unidos o que están siendo admitidos temporalmente de otra manera, que viajan a los Estados Unidos por vía aérea.

Suspende la entrada de no inmigrantes no ciudadanos no vacunados, excepto en circunstancias limitadas, y asegura que la entrada de no inmigrantes no ciudadanos no vacunados sea consistente con las determinaciones de salud y seguridad aplicables hechas por el Director de los CDC, incluido el requisito de que, cuando corresponda, dichos individuos acordar y hacer arreglos para vacunarse completamente contra Covid-19 a su llegada.

La administración de Biden, también ha tomado medidas, además de esta proclamación, para garantizar que los inmigrantes no ciudadanos sean vacunados antes de viajar en avión a los Estados Unidos.

En el comunicado se explicó que, juntas, estas políticas tienen como objetivo limitar el riesgo de que el Covid-19, incluidas las variantes del virus que causa el virus, se introduzca, transmita y disemine en los Estados Unidos y en todo Estados Unidos, lo que podría abrumar los recursos de salud pública y de salud del país, poniendo en peligro la salud y la seguridad del pueblo estadounidense y amenazar la seguridad de nuestro sistema de aviación civil.

Dada la reanudación de los viajes aéreos a medida que las restricciones mundiales debido a la pandemia de Covid-19 comienzan a disminuir, estas políticas, de conformidad con las medidas requeridas por la Orden Ejecutiva 13998 del 21 de enero de 2021 (Promoción de la seguridad de Covid-19 en viajes nacionales e internacionales).

Promover la seguridad y protección del público que viaja por aire, el personal del gobierno responsable de garantizar la seguridad de los viajes aéreos y los millones de personas empleadas por la industria de viajes aéreos de los Estados Unidos, así como sus familias y comunidades, al tiempo que se permite la economía nacional y mundial para continuar su recuperación de los efectos de la pandemia de Covid-19.

La continua propagación del virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad del coronavirus 2019 (Covid-19) es una amenaza global para nuestra salud y seguridad. Covid-19 ha provocado más de 733,000 muertes en los Estados Unidos y más de 4,932,000 muertes en todo el mundo.