Estados Unidos celebra el Día Internacional del Gato y te invita que le regales amor a esta tierna mascota

Estados Unidos.- Este 29 de octubre Estados Unidos, celebra el “Día Internacional del Gato”, este felino es el único animal del mundo que cada año tiene la alegría de celebrar su día hasta tres veces, y es que sean de tu agrado o no, no hay forma de escaparse de la ternura de estos tiernos animalitos.

Esta divertida mascota, celebra su día el 20 de febrero de cada año, pero también tiene un segundo “Día Internacional del Gato” y es cada 8 de agosto, y el tercer día de celebración de este felino es el 29 de octubre.

Este día fue creado en los Estados Unidos por la periodista y defensora del bienestar animal, Colleen Paige, en 2005. Desde sus inicios, ha ayudado a salvar la vida de más de un millón de gatos, según lo informado por el sitio web IOL.

El propósito de este día, es concienciar a las personas sobre los problemas que estos animales padecen, atravesar, especialmente aquellos que viven en la calle o que fueron abandonados a su suerte por sus dueños.

Además, que todas las personas concienticen y presten más atención a la situación por la que atraviesan los gatos callejeros y así promover su adopción.

Cabe recordar que los gatos han sido parte de la familia humana durante milenios. La revista Science informa que la domesticación de gatos se remonta a 12.000 años.

El proceso parece haber tenido lugar en el Medio Oriente en un área alrededor de Israel, Irak y Líbano. Los antiguos egipcios solían adorar a los gatos.

En cuanto a su domesticación, National Geographic informa que “el análisis de ADN sugiere que los gatos vivieron durante miles de años junto a los humanos antes de ser domesticados. Durante ese tiempo, sus genes han cambiado poco con respecto a los de los gatos monteses, aparte de haber detectado un cambio reciente: las distintivas rayas y puntos del gato atigrado ”.

Otro estudio de Claudio Ottoni de la Universidad de Roma revela que los antiguos marineros llevaban gatos a bordo para los viajes para ayudar a proteger las tiendas de alimentos al matar roedores. Esto permitió que los gatos se extendieron por todo el mundo.

En este Día Internacional del Gato, Durban and Coast SPCA insta a la adopción de estos juguetones animalitos, y ofrece varios gatos y gatitos que buscan amor, atención y un hogar para siempre.

Aunque no lo creas, los gatitos son una de las mascotas más divertidas, y aunque no suelen ser tan cariñosos como los perros, una vez que te ganas su cariño, son lo más tierno y adorables, también son muy juguetones y mientras juegan es divertido mirarlos, así que no dude en tener uno como mascota, no te vas a arrepentir.