Estados Unidos culpa a China por hackeo de correo electrónico de Microsoft Exchange

Estados Unidos.- El gobierno de Joe Biden culpó a China por un ataque al software del servidor de correo electrónico Microsoft Exchange que comprometió a decenas de miles de computadoras en todo el mundo a principios de este año.

Estados Unidos ha estado preocupado durante mucho tiempo por el comportamiento irresponsable y desestabilizador de la República Popular China (RPC) en el ciberespacio.

Por lo que este lunes, Estados Unidos y sus aliados y socios están exponiendo más detalles del patrón de actividad cibernética maliciosa de la República Popular China y tomando más medidas para contrarrestarlo, ya que representa una gran amenaza para el país y la seguridad económica y nacional de los aliados.

Un grupo sin precedentes de aliados y socios, incluidos la Unión Europea, el Reino Unido y la OTAN, se están uniendo a Estados Unidos para exponer y criticar las actividades cibernéticas maliciosas de la República Popular China.

El patrón de comportamiento irresponsable de la República Popular China en el ciberespacio es incompatible con su objetivo declarado de ser visto como un líder responsable en el mundo.

En un comunicado, la Casa Blanca, dijo que los países de todo el mundo están dejando en claro las preocupaciones con respecto a las actividades cibernéticas maliciosas de la República Popular China los está uniendo para denunciar esas actividades, promover la defensa de la red y la seguridad cibernética y actuar para interrumpir las amenazas a nuestras economías y seguridad nacional.

“Nuestros aliados y socios son una enorme fuente de fortaleza y una ventaja estadounidense única, y nuestro enfoque colectivo para el intercambio de información, la defensa y la mitigación de las amenazas cibernéticas ayuda a que países como China rindan cuentas”, reza el comunicado

Trabajar colectivamente mejora y aumenta el intercambio de información, incluida la inteligencia sobre amenazas cibernéticas y la información de defensa de la red, con las partes interesadas públicas y privadas, y amplía el compromiso diplomático para fortalecer nuestra cooperación colectiva en materia de ciberresiliencia y seguridad.

Por otro lado, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, al que se le preguntó sobre el hack de Microsoft Exchange, dijo anteriormente que China "se opone firmemente y combate los ciberataques y el ciberataque en todas sus formas" y advirtió que la atribución de ciberataques debe basarse en pruebas y no en "acusaciones infundadas", informó The Associated Press.