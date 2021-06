Estados Unidos dice que no existen los extraterrestres, creen que sea obra de Rusia o China

Estados Unidos.- Luego de que el Pentágono dijera que había registro de ovnis el servicio de inteligencia de Estados Unidos reveló este viernes que no hay pruebas de la existencia de extraterrestres y que los avistamientos podrían ser obra de China y/o Rusia.

La Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos dio a conocer este viernes, 25 de junio, que no hay pruebas de la existencia de extraterrestres, pero no negó los fenómenos observados por los pilotos militares que aún no tienen explicación.

Actualmente no disponemos de información suficiente en nuestras bases de datos para atribuir estos incidentes a causas específicas, dice el informe

Leer más: Joe Biden aprueba la Declaración de Emergencia de Florida tras derrumbe el edificio en Miami

Un funcionario estadounidense dijo que la aceleración de los objetos filmados por los militares estadounidenses y la capacidad que tienen para cambiar de dirección son difíciles de explicar, las agencias de EE.UU creen que China y Rusia están probando tecnologías hipersónicas, provocando que los objetos se muevan 10 a 20 veces la velocidad del sonido.

El informe presentado por la agencia de inteligencia enumera los incidentes registrados desde el 2004 al 2011, y reconocen que no tienen explicación para más de 140 fenómenos.

Cabe destacar que en el 2020 en Pentágono publicó unos videos del 2004 y 2015 que fueron grabados por pilotos de la Marina de Estados Unidos, donde se toparon con supuestos ovnis cuando sobrevolaban el cielo.

Leer más: Científicos presentan al "Hombre Dragón", nueva especie humana muy cercana al Homo Sapiens

Actualmente el ejército de Estados Unidos está investigando los fenómenos "ovnis" para determinar o descartar que se trate de amenazas contra Estados Unidos.