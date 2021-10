Estados Unidos planea que México entregue información de Sedena para prever posibles ataques

Estados Unidos.-El gobierno de Estados Unidos planea que México entregue información generada por el Sistema Integral de Vigilancia de Aérea (SIVA), de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina así como otros informes con la intención de generar estrategias que le ayuden enfrentar posible amenazas de otras naciones.

Así lo indicó el general Glen VanHerck, comandante del Comando Norte de Estados Unidos y Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, en su ponencia "La Defensa de la Patria es un Esfuerzo Global", según una reciente publicación de Milenio.

En la ponencia, el general desmenuzo su estrategia para prevenir amenazas futuras, por submarinos, misiles de largo alcance y armas químicas o nucleares, en las que señaló es necesaria la participación de sus aliados y es estar del lado correcto para compartir la información militar que pueda ser procesada por sistemas de inteligencia artificial.

Según mencionó VanHerck dicha información del exterior podría servir para generar lo que el denominó "conciencia de dominio", que tras ser procesado servía para tomar decisiones con el uso de radares y habilidades de búsqueda.

Fue puntual en señalar la importancia de concretar la integración de la información pues detalló que, hasta el momento, "el 98 por ciento de la información no ha sido compartida, y no solamente datos militares, datos comerciales, de los civiles, de otras agencias, de otros gobiernos, datos de información a nivel público, información que podamos usar que alcanzar disuasión a la que me refiero".

Pues señaló que la combinación de la información con la inteligencia artificial ayuda para tomar decisiones de una manera "fantástica".

El general también mencionó la alianza con el Comando de Operaciones Conjuntas de Canadá, detalla la publicación de Milenio, ya añade que desde hace algunos meses el funcionario estadounidense, ha iniciado lazos con los secretarios de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval y de Marina, José Rafael Ojeda Durán con quienes supuestamente estaría planeando alcanzar una lucha global integrada.