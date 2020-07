Estados Unidos y Canadá, prolongan cierre de frontera por coronavirus

Ce matin, j’ai parlé avec le @POTUS Trump du nouvel ALENA, de la pandémie de COVID‑19 et de la situation actuelle à Hong Kong. On a aussi discuté du mouvement Black Lives Matter et de la nécessité de mettre fin au racisme systémique. Pour plus de détails : https://t.co/bK47Sfy0zp pic.twitter.com/hQ2CyrVK41