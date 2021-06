Estados Unidos ordena tirar 60 millones de vacunas de J&J tras detectar fallas en cadena de producción

Estados Unidos.- Este fin de semana la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), ordenó liberar decenas de lotes de de la vacuna de Johnson & Johnson para su uso aunque ordenó tirar al menos 60 millones luego de que fueron fabricadas en la problemática planta de Emergent Biosolutión de Baltimore.

El anuncio fue dado a conocer por la FDA quien dijo el viernes que no dará cifras, sin embargo, The New York Times reportó que son 60 millones de dosis que se desecharan, en contraste de los 10 millones que fueron avalados para su uso.

Por su parte la farmacéutica, Johnson & Johnson informó a través de un comunicado que autorizó dos lotes de vacunas producidas en la planta de Baltimore, y al igual que FDA no dio a conocer la cifra de dosis que fueron desechadas por no cumplir con las especificaciones.

"La decisión representa un progreso en nuestros continuos esfuerzos para hacer la diferencia en esta pandemia a escala global y apreciamos la estrecha colaboración con la FDA y autoridades sanitarias globales", señaló Kathy Wengel, jefa de Cadena de Suministro Global de la compañía.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que millones de dosis son destruidas por daños en su cadena de fabricación, ya que a inicios de abril del presente año se destruyeron 15 millones de vacunas Janssen, de Johnson & Johnson por la misma problemática.

