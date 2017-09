"Estamos vivos hoy, pero no se cuanto vamos a aguantar”

San Martín.- El estremecedor mensaje de una joven española de 27 años, alertó a las autoridades. La mujer utilizó las redes sociales para pedir auxilio ante el paso del huracán Irma por San Martín.

"Estamos vivos hoy, pero si no nos sacan de aquí, no sé cuánto vamos a aguantar. La calle es la guerra. La gente se mata. Se matan a tiros, a cuchillazos, por una botella de agua, por un trozo de pan… La gente está desesperada. No hay comida, no hay agua, no hay gasolina. Solo les queda matarse entre ellos” señaló la chica en la publicación que realizó en su cuenta de Facebook.

Foto AP

En la publicación la ciudadana española, Sara Cerezo, indicó que había miles de cadáveres en la calle ante el devastador huracán.

“No hay diez muertos, hay miles de muertos. Están flotando los cadáveres en las calles, en el mar, en todos los sitios. La información que estáis recibiendo no es verdad, los muertos no son verdad, la protección no es verdad. No tenemos nada. Por favor, estamos desesperados, que vengan a ayudarnos", señaló la desesperada joven a sus contactos de la red social.

El pasado seis del presente mes Irma destrozó las islas caribeñas de San Bartolomé y San Martín y a su paso causó severos daños.

IRMA a su paso por San Bartolomé y San Martín

El ojo del potente huracán Irma atravesó el miércoles por la mañana las islas antillanas de San Bartolomé y San Martín, indicó el servicio de meteorología francés Météo France.

La ministra de Ultramar francesa, Annick Girardin, declaró que los daños que dejó Irma fueron importantes.

Girardin señaló que el fenómeno provocó "tejados arrancados" y cortes en las comunicaciones entre París y estas islas francesas de las Antillas.

En el Caribe, al menos 24 personas fallecieron a consecuencia de Irma. En Cuba, la tormenta anegó el famoso Malecón de La Habana, llevando el agua hasta medio kilómetro tierra adentro. Los medios estatales cubanos informaron que 10 personas murieron por el paso de Irma cuando todavía era huracán.

Foto AP

IRMA A SU PASO POR FLORIDA

La debilitada pero peligrosa tormenta Irma seguía avanzando el lunes por Florida causando inundaciones enormes, cortes de electricidad generalizados y vientos que arrancan tejados y amenazan a los socorristas.

Irma perdió fuerza y se volvió tormenta tropical el lunes, pero sigue teniendo vientos con fuerza casi de huracán. Sus bandas exteriores llegaban a Georgia, a donde se prevé que el centro del meteoro llegue el lunes más tarde. Mientras sigue el mal tiempo en todo el estado, muchos esperan a que mejore el clima para poder evaluar los daños.

La inundación en el céntrico Jacksonville superó un récord de 1965 por al menos 30 cm (1 pie), dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

"Hay que moverse a zonas altas", dijo el servicio meteorológico cerca del río St. Johns.