Estas son las razones por escasez de la fórmula para bebés en Estados Unidos

Estados Unidos.- La crisis de escasez de fórmula para bebés en Estados Unidos, ha provocado gran preocupación en los padres ya que los días siguen avanzando y no se ve solución al problema, pero, que es lo que está causando el desabasto de este alimento.

El escasez de la fórmula para bebé, se debe a las interrupciones en la cadena de suministro, un retiro del mercado en febrero y el cierre de una planta de Abbott Nutrition en Michigan.

Ante esta situación los padres se las han ingeniado para alimentar a sus hijos, muchos de ellos han intercambiado, vendido y ofrecido suministros sobrantes entre sí, mientras que el presidente Joe Biden planea hablar con fabricantes y minoristas el jueves sobre la difícil situación que enfrentan las familias.

Leer más: Nueva York ofrece su territorio a empresas que salgan de estados antiaborto

La escasez está afectando particularmente a las familias de bajos ingresos después de que el fabricante de fórmulas Abbott retirara el producto debido a problemas de contaminación. Ese retiro eliminó muchas marcas cubiertas por WIC, un programa federal similar a los cupones de alimentos que sirve a madres, bebés y niños, aunque el programa ahora permite sustitutos de marca.

La escasez de bienes básicos ha sido un problema desde el comienzo de la pandemia de coronavirus a principios de 2020. El acceso a suministros médicos, chips de computadora, electrodomésticos, automóviles y otros bienes se ha visto afectado por el cierre de fábricas y brotes del virus, así como por tormentas. y otros eventos relacionados con el clima.

La Administración de Alimentos y Medicamentos advirtió a los consumidores el 17 de febrero que evitaran algunos productos de fórmula en polvo para bebés de una instalación de Sturgis, Michigan, administrada por Abbott Nutrition, que luego inició un retiro voluntario.

Según los hallazgos publicados en marzo por los inspectores de seguridad federales, Abbott no mantuvo las condiciones y los procedimientos sanitarios en la planta, segpun lo publicado por The Associated Press.

Leer más: Hombre armado entra a salón de belleza dispara a mujeres coreanas en Texas

La FDA dijo que estaba trabajando con los fabricantes estadounidenses para aumentar su producción y simplificar el papeleo para permitir más importaciones. La agencia señaló que los problemas de la cadena de suministro asociados con la pandemia eran parte del problema y que los consumidores compraron más fórmula para bebés en abril que en el mes anterior al retiro.