Este 26 de mayo hay eclipse total de Luna ¿A qué hora y cómo ver el espectáculo astronómico?

Guadalajara, Jalisco.- México es uno de los países de América en donde se podrá disfrutar del eclipse total de la luna que se registrará durante las primeras horas de este 26 de mayo.

A este fenómeno natural también se le conoce en otras partes del mundo como "Superluna de las Flores" debido a la vista que ellos poseen, mientras que en nuestro país se logra ver el eclipse lunar en su máxima composición.

Con la intención de que no pierda el mínimo detalle de este espectáculo astronómico que durará alrededor de cuatro horas te decimos a qué hora y cómo ver este fenómeno que solo ocurre cada dos años y medio.

Al eclipse total de la luna se le llama así debido a que el planeta Tierra pasa justo entre el Sol y la Luna, generando una sombra sobre el satélite natural, eclipsándola por completo.

Además, ha adquirido el nombre de "Superluna" porque es cuando el satélite natural se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, por lo cual su tamaño luce más grande de lo habitual.

¿A qué hora será el eclipse?

Este 26 de mayo en punto de las 04:45 horas (Centro de México) de la madrugada comenzará el espectáculo astronómico, logrando su punto máximo del eclipse total entre las 06:11 y las 06:25 horas de mañana.

Pero si lo tuyo no es el madrugar, aún podrás percibir sus últimos momentos en torno a las 8:00 de la mañana de este miércoles.

De acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) "para apreciarlo se deberán dirigir las miradas hacia el oeste... Para disfrutar de cualquier fenómeno astronómico hay que recordar que se debe tener un cielo despejado"

En el caso de las personas que viven en la ciudad de Guadalajara deberán postrar su mirada en dirección al Bosque de la Primavera, añadió el IAM.

Cabe mencionar que para que disfrutes el eclipse total de la Luna será necesario que en tu ciudad o comunidad existan buenas condiciones climáticas y si esto sucede, no dudes en acudir a un sitio alto, sin tanta contaminación lumínica, y no olvides llevar contigo unos buenos binoculares o telescopio para que no te pierdas ningún detalle.

¿Sabías que un eclipse lunar puede pasar por varias etapas?

De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto de Astronomía y Meteorología a DEBATE, un eclipse lunar tiene varias fases y esto depende de la distancia a la que se encuentra la Luna de nuestro planeta, el cual produce una sombra completa, llamada umbra, y una sombra parcial denominada penumbra.

La Luna puede estar parte fuera de la penumbra y parte en la penumbra, esto es un eclipse parcial penumbra de luna , el brillo de la Luna baja en un grado prácticamente imperceptible.

, el brillo de la Luna baja en un grado prácticamente imperceptible. Si la Luna ya está totalmente en la penumbra tenemos un eclipse penumbral de luna, un fenómeno apenas notorio.

de luna, un fenómeno apenas notorio. También puede suceder que parte de la Luna esté en la penumbra y parte en la umbra, esto es un eclipse parcial de luna en el que se nota que un bocado de la Luna está obscurecido.