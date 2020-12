Este día la Reina Isabel II nombró a Elton John Caballero del Imperio

Reino Unido.- Si de éxito en la música hablamos, es inevitable sacar a relucir el nombre del cantante y compositor nacido en Pinner, Reino Unido, Elton John, cuya carrera ha sido tan bueno que incluso recibió el reconocimiento como "Caballero del Imperio Británico" de las manos de la misma Reina Isabel II.

El también pianista, uno de los más cotizados en la historia, tiene en sus 61 años de carrera más de 300 millones de copias vendidas con una larga lista de canciones populares que le hicieron ganador de cinco premios Grammy y un premio Óscar a la mejor canción original con Can you feel the love tonight, en la película "El Rey León.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Todo esto hizo que el 30 de diciembre de 1998 la realiza británica determinara que era merecedor de reconocimiento antes mencionado, que lo convirtió en "caballero" del imperio, recibiendo el título de: sir Elton John.

Recordemos que apenas un año antes del galardón, lamentablemente murió Diana, princesa de Gales, mejor conocida como Lady Di, relevante hoy porque el cantante modificó la letra de su canción "Candle in the Wind" para interpretarla en el funeral de la fallecida, acto que pudo significar "créditos" a su favor de cara al reconocimiento.

Es importante destacar que en el año 2017, diversos medios de comunicación, como Mundo Today, aseguraron que la Reina Isabel II eliminó el título de caballero al cantante británico, supuestamente por "descubrir que es homosexual", noticia que no fue confirmada por las partes involucradas al no trascender.

“Somos conscientes de que sobre cualquier personalidad célebre circulan todo tipo de rumores, pero al reconocer él mismo la veracidad de esta sospecha nos vemos obligados a tomar esta medida”, publicó el medio citado en un presunto comunicado de prensa emitido por el Palacio de Buckingham.

Todo lo anterior, no fue solo según por sus preferencias sexuales, pues el medio agrega que otra de las razones sería que Elton Jonh ha probado drogas, lo cual según la Reina Isabel II es una conducta ajena a quienes ostentan el título de "Sir".