"Este dolor que sentí es inexplicable": padre argentino denuncia que sus gemelos murieron en el baño del hospital por negligencia

Santa Cruz, Argentina.- Un padre argentino denunció este martes que su señora embarazada no fue atentida cuando prensentaba mucho dolor y rompió bolsa en el baño de un hospital, donde sus gemelos recién nacidos fallecieron.

Miguel Ruiz, desde Las Heras, una ciudad del departamento Deseado de la provincia de Santa Cruz, relató en su cuenta de Facebook los momentos difíciles que pasaron su señora y él, "Se me fueron mis dos angelitos, la verdad, este dolor que sentí es inexplicable, escuchar cómo se rompe tu alma en mil pedazos".

Miguel escribió que su señora sufrió contracciones desde el medio día, y fueron más de 5 veces a la guardia para que la atendieran.

"Mi señora estaba sufriendo muchas contracciones desde ayer al medio día, vinimos más de 5 veces a la guardia para que por favor la pudieran ver y nadie me hizo caso. Para ellos era una inyección y a la casa mientras ella lloraba de dolor, nadie quiso atenderla, Nadie nos quiso ayudar".

"Porque no quisieron actuar como se debe cuando ella tenía un embarazo gemelar, ¿por qué mandarla a la casa más de 3 veces sabiendo el Estado que ella tenía? Nadie me lo explica, todos se lavaron las manos y hasta que mi señora no pudo aguantar más el dolor y rompió bolsa en el baño del hospital".

Miguel contó que su señora tuvo el primer bebé mientras él gritaba en el hospital para que alguien los ayudara, pero nadie le hacía caso: Vinieron los enfermeros con su gran paciencia a querer hablarle tranquilos cuando ella los estaba pariendo en un inodoro de un hospital público. El segundo bebé estaba de cola y ellos la hicieron parir lo mismo cuando tendrían que haberle echo una cesárea, ella se terminó desgarrando toda por culpa de estos animales.

Los médicos se llevaron a su señora y lo hicieron esperar para darle información sobre el estado de su familia: Recorrí todo el hospital y nadie me decía nada. Yo preguntaba y no me respondían. Hasta que llevo la ginecóloga y me dijo que era todo mentira que los bebés no duraron más de una hora y ahí fue donde rompí en llanto por importancia, bronca, mucha angustia y culpa por no poder hacer nada por ellos y por mi amor.

Miguel también compartió fotografías de ellos con sus bebés, "Lamento no haberles dado una obra social buena para que nos pudiera atender como se debe".

Me voy con mi alma echa pedazos pero por ustedes y a mi mujer hermosa y guerrera vamos a salir adelante, finanizó conmocionado el joven.

