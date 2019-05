Este es el único beneficio que el Chapo recibirá en prisión

Nueva York.- El equipo de defensa de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, hizo cuatro peticiones al juez Brian Cogan para la Oficina de Prisiones, esto a fin de mejoras las condiciones de vida de su cliente.

Entre las solicitudes que hizo la defesa de El Chapo, son el acceso al espacio donde se ubica la población general del Centro Correccional Metropolitano (MCC), con sede en Manhattan, además de permitirle el uso de tapones para oídos y tener acceso a seis botellas de agua a la semana, sin embargo, solo este último beneficio fue el que se le otorgó a Guzmán Loera.

Las peticiones de los abogado del Chapo, fueron derivadas de las condiciones en que actualmente vive, ya que está encerrado 23 horas al día con una hora de ejercicio en una zona de bicicletas, donde hay televisión con acceso a tres canales en español.

También puede recibir visitas de sus abogados, su madre y sus hermanas, quienes no han podido visitarlo por no contar con visas de Estados Unidos, de igual manera pueden verlo sus hijas gemelas, declaró la abogada Mariel Colón, de la firma Law Office of Michael Lambert.

El Chapo sigue en espera de su sentencia. Foto: EFE

Mariel Colón aseguró que es la única que visita casi a diario a Guzmán Loera con quien discute los siguientes pasos de su defensa y que fue ella misma quien escribió la petición al juez Cogan, firmada el 9 de mayo.

Los fiscales Richard Donoghue, del Distrito Este de Nueva York; Arthur Wyatt, jefe de Narcóticos y la Sección de Drogas Peligrosas de la División Criminal del Departamento de Justicia, y la fiscal Adriana Fajardo, del Distrito Sur de Florida, fueron quienes emitieron la respuesta de rechazo a las peticiones de la defensa de Guzmán Loera, según lo informó El Diario.

El principal temor de las autoridades para negar las solicitudes, es que “El Chapo” pueda escapar, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores.

Por su parte los fiscales defienden las cinco horas “recreativas” de las que ya disfruta Guzmán Loera y defiende su postura, al considerar que la preocupación no es “exagerada”.

Joaquin Guzmán Loera, si a la espera de respuesta a su petición de un posible nuevo juicio, esto luego de revelaciones del comportamiento inapropiado de al menos cinco miembros del jurado.