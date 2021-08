Esto le podría pasar si crea o compra una tarjeta de registro de vacunación Covid-19 falsa en USA, advierte el FBI

Estados Unidos.- El Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Salud y Servicios Humanos, y la Oficina del Inspector General (HHS-OIG), advirtieron que no se compren o venden tarjetas de registro de vacunación COVID-19 falsas o alentando a otros a imprimir tarjetas falsas en casa, ya que se pone en peligro a usted mismo y a quienes lo rodean, y está infringiendo la ley.

En un comunicado el FBI, informó que se han anunciado tarjetas de registro de vacunación falsas en sitios web de redes sociales, así como en plataformas de comercio electrónico y blogs.

Las tarjetas de registro de vacunación están destinadas a proporcionar a los destinatarios de la vacuna COVID-19 información sobre el tipo de vacuna que recibieron y cuándo podrían recibir una segunda dosis de la vacuna.

Si no recibió la vacuna, no compre tarjetas de vacuna falsas, no haga sus propias tarjetas de vacuna y no complete las tarjetas de registro de vacunación en blanco con información falsa.

Al presentarse falsamente como vacunado al ingresar a escuelas, transporte público, lugares de trabajo, gimnasios o lugares de culto, usted y los demás a su alrededor corren el riesgo de contraer COVID-19.

Además, el uso no autorizado del sello de una agencia gubernamental oficial (como el HHS o los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)) es un delito y puede ser punible según el Título 18 del Código de los Estados Unidos, la Sección 1017 y otras leyes aplicables.

Debido a que las personas pueden usar tarjetas de vacunas falsas para tergiversar que están vacunados, recomendamos encarecidamente a las empresas, escuelas, lugares de culto y agencias gubernamentales que sigan las pautas de los CDC y sigan manteniendo el distanciamiento social y utilicen equipo de protección personal.

Si recibió la vacuna, le recomendamos que no publique fotos de su tarjeta de vacuna en los sitios web de las redes sociales; su información personal podría ser robada para cometer fraude.

