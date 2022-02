"Esto no es la tercera guerra mundial", advierten especialistas sobre conflicto entre Rusia y Ucrania

Adentrarse a un conflicto bélico mundial requiere de una economía fortalecida que, hasta ahora, no tienen los países del mundo ante la crisis generada por la pandemia; pero no solo eso, los países de Europa poco pueden hacer ante los ataques de Rusia a Ucrania, debido a que Rusia es su principal proveedor de gas.

Carlos Alejandro Cordero García, experto en relaciones internacionales y académico en el Iteso, consideró para EL DEBATE que los recientes hechos, más bien, deben clasificarse como un conflicto armado consecuencia del proceso de desintegración de la Unión Soviética, que en los últimos 30 años ha tenido varios capítulos similares. Tanto para Cordero García como para Jesús Gallegos Olvera, doctor en ciencias políticas y sociales, y experto en relaciones internacionales, lo cierto es que Rusia tomó ventaja ante la ausencia de poderío mundial debido a la retirada de Estados Unidos de Afganistán y las diversas guerras que este país ha perdido durante los últimos 15 años.

El presidente ruso, Vladímir Putin, lanzó una invasión a gran escala a Ucrania, matando a decenas y provocando advertencias de los líderes occidentales de una situación sin precedentes. Hasta ahora, los ataques aéreos rusos alcanzaron instalaciones militares en todo Ucrania, y las fuerzas terrestres se trasladaron desde el norte, el sur y el este, lo que obligó a muchos ucranianos a huir de sus hogares ante el sonido de los bombardeos.

¿Qué busca Rusia?

De acuerdo con Carlos Alejandro Cordero García, experto en relaciones internacionales y académico en el Iteso, las motivaciones de Rusia para atacar recientemente a Ucrania son muy claras, en el sentido de que Rusia teme que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se acerque más a la frontera rusa. Explicó que uno de los argumentos del presidente ruso es que, cuando se disolvió la Unión Soviética, los países europeos se comprometieron a no expandir la OTAN hacia el este, y esto no ha sucedido, ya que desde 1991, que cayó la Unión Soviética, al día de hoy, Polonia, Lituania y Hungría se han sumado a la OTAN, pero la realidad es que ese tratado que dice Rusia no existe.

Jesús Gallegos Olvera, doctor en ciencias políticas y sociales, y experto en relaciones internacionales, destacó para EL DEBATE que las decisiones que ha tomado el presidente Vladímir Putin están determinadas por una estrategia de desgaste de occidente liderado por Estados Unidos y Europa, principalmente. El también académico de la UNAM destacó que esta estrategia comenzó ya hace más de 15 años y que se ha acompañado por una condición cultural.

“Los cambios recientes del gobierno con Biden y en el marco de la pandemia, las elecciones parciales que se dan en este año con una derrota demócrata, las condiciones del cambio de liderazgo de Angela Merkel, en Alemania, principalmente; los procesos electorales que se están viviendo en Francia y otros países europeos; al margen de ellos, las condiciones estacionales, el invierno europeo que le genera circunstancias favorables para este posicionamiento que lleva a cabo en 2022 el presidente Putin en Ucrania sobre esta estrategia desgaste”, explicó.

Por lo tanto, consideró que la situación es un ejemplo de un proceso que recapitula para Rusia las condiciones previas a la disolución de la Unión Soviética en 1991 y que fortalece la perspectiva de un reordenamiento del balance internacional, en el cual Rusia juega un papel crucial.

Para Carlos Alejandro Cordero García, experto en relaciones internacionales y académico en el Iteso, algo que se tiene que reconocer es que ni a Estados Unidos ni a Europa les interesa declarar una guerra.

“Están apoyando a Ucrania con sanciones económicas a Rusia. La diplomacia va a seguir tratando de convocar a una convención internacional para construir la paz en Ucrania”, expuso.

A su vez, consideró que seguramente vendrán acuerdos, como el llamado Protocolo de Minsk, alcanzado entre Rusia y Ucrania en 2014 y que tenía el objetivo de poner fin al conflicto entre separatistas prorrusos y combatientes ucranianos que estalló ese año en el este de Ucrania. “Estamos muy lejos de ver una invasión de la OTAN a Ucrania o de una confrontación bélica directa entre Estados Unidos y Rusia. No lo vamos a ver porque económicamente es muy costoso”, afirmó.

Además, el catedrático consideró que Joe Biden está pasando por un momento muy difícil al interior de Estados Unidos, porque su aceptación ha caído en los últimos meses. “Hacer una guerra no le ayudaría a contrarrestar esta tendencia”, agregó.

Vacío de poder internacional

Ante la respuesta militar que ha demostrado Rusia, el especialista consideró que este país ha modernizado sus Ejércitos, pero el problema no es tanto que Rusia se modernice, sino que Estados Unidos ha perdido prestigio militar internacional. Al respecto, añadió que en los últimos años Estados Unidos ha perdido las guerras en Irak, en Afganistán y en Siria, lo que, para el especialista, genera un vacío de poder a nivel internacional que Rusia está aprovechando para ocupar.

“Rusia tampoco le está declarando la guerra a Estados Unidos ni le está declarando la guerra a Europa, está apoyando a esos territorios separatistas de Donetsk y Luhansk, controlados por grupos prorrusos desde el 2014”, mencionó.

A la par, Gallegos Olvera destacó que no observa un proceso de escalamiento del conflicto, si bien en este momento la diplomacia se encuentra en encrucijada, consideró que hay mecanismos que se establecerían a lo largo de las próximas horas y días para que se dé una negociación en la que se habrá de identificar un dinamismo político con base en el cual esta posición rusa tendrá algunos beneficios. De esta manera, observamos una condición en la cual en Ucrania se están ensayando los nuevos modelos cada vez más complejos de guerra híbrida y guerra tradicional combinada, que muestra precisamente las condiciones en las que habrían de discutirse en los próximos años los nuevos conflictos interestatales.

“No habrá un escalamiento mayor a lo que ya se observa, y lo que habrá es un ejercicio de disuasión, de fuerza, por parte de desplazamientos que desde la OTAN con Estados Unidos y Rusia con todos sus aliados y en Asia central”, expuso.

Países responden al conflicto

Hasta ahora, diversos países se han manifestado por los ataques de Rusia en el país de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a Putin de lanzar un ataque no provocado e injustificado y de apostar por una “guerra premeditada” que provocaría una catastrófica pérdida de vidas y sufrimiento.

“Solo Rusia es responsable de la muerte y la destrucción que este ataque traerá”, subrayó.

China, por su parte, pidió a todas las partes implicadas que mantengan la calma para evitar que la situación se salga de control, según indicó la portavoz de Exteriores, Hua Chunying, en rueda de prensa.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó el “ataque bárbaro” de Rusia y anunció nuevas sanciones europeas contra sectores estratégicos de ese país, incluido el bloqueo de sus bancos al mercado europeo, y advirtió a Moscú que la Unión Europea no permitirá que derribe la arquitectura de seguridad en el continente.

Primeras sanciones y más militares

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció sanciones a los dos principales bancos rusos y prometió que convertirá en un “paria” internacional a su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, tras su invasión de Ucrania.

La respuesta inmediata de Estados Unidos al ataque ruso incluyó también una orden de enviar 7 mil militares estadounidenses más a Alemania, además de la expulsión del ministro consejero de la embajada rusa en Washington, Serguéi Trepelkov.

Biden describió a Putin como un “tirano” que desea conseguir “un imperio a toda costa” y “restablecer la Unión Soviética”, pero pronosticó que no conseguirá “extinguir” la democracia porque la gran “mayoría del mundo” condena su invasión.

“Nos aseguraremos de que Putin sea un paria en la escena internacional”, subrayó.

Añadió que ahora mismo hay una ruptura completa en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, y que por lo tanto no tiene “ninguna intención” de hablar telefónicamente con su homólogo ruso.

¿Cuál será el papel de Méxio?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que seguirá promoviendo que haya diálogo en la crisis de Ucrania. “Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias, incluso está en la Constitución”, manifestó.

Jesús Gallegos Olvera, doctor en ciencias políticas y sociales, y experto en relaciones internacionales, consideró que la posición de México ante el conflicto de Ucrania está dada por la participación de México tanto en el Consejo General de las Naciones Unidas como en el marco de la Asamblea General de este organismo apegada a derecho y tradicionalista, en los términos de la revisión que se ha hecho del caso de Ucrania y que, desde luego, eventualmente, intenta fortalecer el multilateralismo institucional, que es uno de los mecanismos importantes para despresurizar una escalada de conflicto en Ucrania que en este momento se está viviendo.

Para el especialista Cordero García es muy pronto para ver cómo le va a afectar a México, y que el espacio en donde más puede llegar a repercutir es en el mercado de los energéticos, como hasta ahora se ha visto en el incremento del petróleo. Agregó que, en conceptos de política internacional, hay que esperar la posición de China en este conflicto.

Preocupación en Sinaloa

El sector industrial en Sinaloa se siente preocupado por los efectos que pudiera traer para México el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

“Nos preocupa a nosotros por la afectación que pudiera traer, como inflación, aumento en los productos y también la escasez, y estos conflictos no solo es afectación a México, sino a nivel mundial, por eso hay que estar preparados y salir adelante por lo que pudiera traer en el desarrollo industrial”, expresó el dirigente de Canacintra Los Mochis. Consideró que el gobierno federal ya debe analizar estrategias para evitar, lo más que se puedan, los efectos de este conflicto.