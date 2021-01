Estos son los funcionarios del gabinete de Donald Trump que renunciaron tras protestas del Capitolio

Washington.- Derivado de los disturbios y violencia generada en el Capitolio en Washington, Estados Unidos, por simpatizantes del presidente Donald Trump que se niegan a admitir la victoria de Joe Biden en las elecciones, varios funcionarios del actual mandato han anunciado su renuncia.

Cuatro muertos y 14 policías resultaron heridos tras el asalto por parte de los seguidores de Donald Trump este miércoles en la ciudad de Washington, en escenas nunca vistas, entre cristales rotos, puertas quebradas y peleas con disparos.

Los funcionarios que hasta este momento han anunciado su renuncia del gobierno de Estados Unidos son: Elaine Chao, secretaria de Transporte; Mick Mulvaney, exjefe de gabinete; Matt Pottinger, asesor adjunto de seguridad nacional; Stephanie Grisham, portavoz de la primera dama Melania Trump. Además, Donald Trump retiró este jueves la nominación de Chad Wolf como jefe permanente del departamento de Seguridad.

Este jueves, la secretaria de Transporte de Estados Unidos, Elaine Chao, anunció su renuncia tras el asalto al Capitolio, primera dimisión de alto nivel del gabinete de Donald Trump.

Elaine Chao, esposa del líder de la mayoría republicana del Senado Mitch McConnell, expresó este miércoles que el evento violento en Congreso de Estados Unidos fue "un evento traumático, totalmente evitable en tanto simpatizantes del presidente irrumpieron en el edificio del Capitolio tras un mitin al que había convocado", señaló.

"Esto me ha perturbado de tal forma que no puedo ignorarlo", dijo un comunicado" puntualizó la secretaria de Transporte en un comunicado.

Horas antes de la renuncia de Elaine Chao, Mick Mulvaney, exjefe de gabinete renunció a un cargo diplomático y dio indicios de que las renuncias en la Casa Blanca podría ser mayor.

"No puedo seguir aquí después de lo de ayer. No se puede mirar lo de ayer y pensar: quiero ser parte de eso de alguna manera", dijo Mulvaney, enviado especial a Irlanda del Norte, al canal CNBC. "Quienes optan por seguir, y yo he hablado con muchos de ellos, lo hacen porque están preocupados de que pongan en su lugar a alguien peor", agregó.

Durante los disturbios del miércoles, renunció el asesor adjunto de seguridad nacional Matt Pttinger y la portavoz de la primera dama Melania Trump, Stephanie Grisham.

Por otro lado, Donald Trump retiró este jueves la nominación de Chad Wolf como jefe permanente del departamento de Seguridad Interior; cargo que actualmente ejerce en carácter transitorio. Esta decisión de Trump fue tomada luego de que Wolf calificó de "repulsiva" el caos en el Capitolio y reclamó al presidente una "fuerte condena de la violencia".

Pese a los disturbios en el Capitolio, el Congreso de Estados Unidos ratificó la victoria electoral de los demócratas Joe Biden y Kamala Harris, quienes asumirán la presidencia y vicepresidencia del país este 20 de enero y al parecer, Donald Trump, al fin aceptó su derrota.