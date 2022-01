Estos son los ganadores del Globo de Oro, Will Smith gana la nominación a mejor actor de drama por "King Richard"

Estados Unidos.- Los Globos de Oro, la llamada fiesta más grande de Hollywood que tradicional atrae a 18 millones de televidentes, fueron reducidos a un blog en vivo el domingo por la noche para su 79a edición.

La asediada Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, según sus siglas en inglés) procedió con sus premios al cine y la televisión sin emisión televisiva, nominados, invitados famosos, alfombra roja, anfitrión, prensa o siquiera una transmisión en línea.

En vez, los miembros de la HFPA y algunos destinatarios de las subvenciones filantrópicas del grupo se reunieron en el Hotel Beverly Hilton para un evento privado de 90 minutos, anunciando los nombres de los ganadores en las redes sociales de la organización.

"West Side Story" ("Amor sin barreras") de Steven Spielberg se alzó con varios premios importantes, incluyendo mejor película de comedia o musical, mejor actriz en una película de comedia o musical, para Rachel Zegler, y mejor actriz de reparto para Ariana DeBose.

El western gótico de Netflix “El poder del perro” se impuso como película de drama y la mereció honra a Jane Campion por la dirección y Kodi Smit-McPhee como mejor actor de reparto. Otros ganadores en los apartados de cine incluyeron a Will Smith por “King Richard” (“Rey Richard: Una familia ganadora”), Nicole Kidman por “Being the Ricardos” y Andrew Garfield por “tick, tick ... BOOM!”.

La japonesa “Drive My Car”, una favorita del grupo de críticos, fue nombrada mejor película en lengua no inglesa, y “Encanto” mejor cinta animada. Aunque anunciar ganadores en redes sociales puede parecer una tarea sencilla, a quienes siguieron en Twitter pudo haberles resultado algo confuso. Los tuits a menudo no incluyeron por cuál proyecto ganó la persona.

Para anunciar al ganador al mejor actor en una película musical o de comedia, la organización tuiteó: “Toma 43 músculos sonreír. Gracias por el ejercicio Andrew Garfield y felicitaciones por llevarte a casa el #GoldenGlobe al mejor actor, película-musical / comedia ”, sin mencionar que el premio era por su trabajo en“ tick, tick ... BOOM! ”.

En otras ocasiones, los tuits fueron francamente desconcertantes. Al anunciar la victoria de “West Side Story”, el grupo escribió: “Si la risa es la mejor medicina, @WestSideMovie es la cura para lo que te aqueja”. El drama musical está lleno de muerte y tragedia.

Lady Gaga fue nominada a mejor actriz en película de drama por La Casa de Gucci. Foto: AP

Entre los ganadores en las categorías de televisión Sarah Snook y Jeremy Strong por “Succession”, que también obtuvieron el premio a la mejor serie de drama; Jean Smart por “Hacks”, nombrada mejor serie de comedia; Jason Sudeikis por “Ted Lasso”, Kate Winslet por “Mare of Easttown”, O Yeong-su por “Squid Game” y Michael Keaton por “Dopesick”.

“The Underground Railroad” de Barry Jenkins fue reconocida como mejor serie limitada. Y el grupo destacó en su sitio web que la estrella de “Pose” Michaela Jaé Rodríguez pasó a ser la primera persona trans en ganar un Globo de Oro.

Ninguno de los ganadores pareció estar presente en el evento ni se comentó de inmediato públicamente sobre los premios. Jamie Lee Curtis, sin embargo, intervino con un mensaje de video publicado en la cuenta de Twitter de la HFPA en el que habló sobre el trabajo caritativo del grupo.

“Solo quería honrarlos y apoyarlos en esta defensa continua”, dijo la actriz. “Estoy orgullosa de estar asociada con ellos en esta iniciativa”. La HFPA reclutó a los líderes de los grupos a los que ha otorgado subvenciones para anunciar a los ganadores.

Que la organización procediera con cualquier tipo de evento fue una sorpresa para muchos en Hollywood. La HFPA fue criticada luego que una investigación de Los Angeles Times revelara en febrero fallas éticas y una sorprendente falta de diversidad: no había un solo periodista negro entre los 87 miembros del grupo. Los estudios y las empresas de relaciones públicas amenazaron con boicotear.

Tom Cruise incluso devolvió sus tres Globos de Oro, mientras que otros artistas de primera línea criticaron a la organización en redes sociales.

La HFPA prometió reformas durante la 78a edición de premios el año pasado, pero su antiguo socio de transmisión, la cadena NBC, anunció en mayo que no transmitiría los Globos en 2022 porque “un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo”. La emisora suele pagar unos 60 millones de dólares por los derechos de transmisión de la gala de premios, una de las más vistas después de los Oscar y los Grammy.

Aunque ridiculizados, Hollywood había llegado a aceptar los Globos de Oro como una parada legítima y útil en una temporada competitiva de premios. Y para el público de todo el mundo era una noche razonablemente animada, con moda glamorosa, grandes estrellas, discursos llenos de champán y anfitriones - desde Tina Fey y Amy Poehler hasta Ricky Gervais - que ahora se burlaban de la HFPA.

Después del golpe de la NBC, se anticipaba que la organización simplemente no otorgara premios este año. Los estudios de Hollywood y los publicistas también optaron en gran medida por no comprometerse con el grupo como en años anteriores, y algunos se negaron a presentar películas para su consideración a una nominación. Cuando se anunciaron los nominados el mes pasado, pocos celebraron públicamente.

Este año, el drama semiautobiográfico de Kenneth Branagh “Belfast”, sobre crecer durante el conflicto norirlandés, y “The Power of the Dog” de Campion, un western gótico ambientado en 1925 en Montana con Kirsten Dunst y Benedict Cumberbatch, encabezaban la lista de candidatos con siete nominaciones cada uno, incluida una mejor película de drama. “Succession” de HBO lideraba el lado de la TV con cinco menciones.

Kirsten Dunst en una escena de "El poder del perro". Foto: AP

Lista de ganadores:

Películas

Mejor película, drama: "El poder del perro"

Mejor película, musical o comedia: "West Side Story"

Mejor actriz de drama: Nicole Kidman, "Being the Ricardos"

Mejor actor de drama: Will Smith, "King Richard"

Mejor actriz de musical o comedia: Rachel Zegler, "West Side Story"

Mejor actor, musical o comedia: Andrew Garfield, "tick, tick ... Boom!"

Actriz de reparto: Ariana DeBose, "West Side Story"

Actor de reparto: Kodi Smit-McPhee, "The Power of the Dog"

Animado: "Encanto"

Idioma que no es inglés: "Drive My Car", Japón

Guión: Kenneth Branagh, "Belfast"

Directora: Jane Campion, "El poder del perro"

Canción original: "No Time to Die", Billie Eilish

Partitura original: Hans Zimmer, "Dune"

Televisión

Serie de drama: "Succession"

Serie de comedia: "Hacks"

Serie limitada: "El ferrocarril subterráneo".

Actriz, serie dramática: Michaela Jaé Rodriguez, "Pose"

Actor, serie dramática: Jeremy Strong, "Succession"

Actriz, comedia o serie musical: Jean Smart, "Hacks".

Actor, comedia o serie musical: Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Actriz, serie limitada: Kate Winslet, "Mare of Easttown"

Actor, serie limitada: Michael Keaton, ”Dopesick

Actor de reparto: O Yeung-su, "Squid Game"

Actriz de reparto: Sarah Snook, "Succession"



La asociación de prensa afirma que en los meses transcurridos desde su espectáculo de 2021 se ha reformado. El grupo ha agregado un director de diversidad, revisó su junta directiva, incorporó a 21 nuevos miembros, incluidos seis periodistas negros; incorporó a la NAACP en una sociedad de cinco años y actualizó su código de conducta.