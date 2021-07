"Estoy aburrida de pasar hambre", cubana de la tercera edad explica cómo es vivir en la isla

La Habana.- Pese a la debilidad que viene con los años y el miedo latente de perder la vista, Zara Naranjo se empoderó con una olla y una cuchara de madera para unirse a las protestas que se registraron este fin de semana en Cuba. Su presencia llamó la atención de un fotógrafo.

Luego de que fuera fotografiada en las manifestaciones y que sus imágenes se convirtieron en viral, grabó un breve video donde explica cómo es vivir en esta isla del Caribe dominado por el régimen comunistas y asediada por un bloqueo comercial desde 1960.

Me fui pa la calle porque estoy aburrida de pasar hambre, de pasar trabajo. No tengo agua, no tengo nada”, explicó la mujer con un notorio tono de indignación.

Doña Zara explicó de la forma más sencilla las dificultades que enfrentan las personas en Cuba, desde la falta de alimento y de agua, además de los intermitentes apagones con duración indefinida.

“Estos apagones me ponen malísimas, me falta el aire y busco el ventilador para ponerlo y no lo encuentro por qué no hay luz”, dijo

Quitan la luz y no tienen para cuando ponerla y uno se aburre, se cansa. Está uno rojo, arrebatado”, añadió.

También explicó que necesita una operación en los ojos debido a que perdió la vista el uno y con el otro ve borroso por los problemas de cataratas que le aquejan desde años atrás.

“Tengo cataratas y no veo por un ojo y casi estoy por quedarme ciega del otro y le tengo miedo a la ceguera”, expresó en la material audiovisual.

El video de la mujer de la tercera edad se virarlizó en las redes sociales a las pocas horas de su publicación, como ocurrió con la foto que le tomaron en las manifestaciones.

Dichas manifestaciones fueron replicadas por cubanos que residen en otros países y personas que están en contra del actual régimen que domina en la isla. Sin embargo, el presidente Miguel Díaz-Canel, en lugar de atender las demandas del pueblo, hizo un llamado a los revolucionarios para combatir las protestas.

El mandatario calificó de “provocaciones antirrevolucionarias” a las manifestaciones antigubernamentales que se extendieron en localidades como: San Antonio de Los Baños, Güira de Melena y Alquíza en la provincia occidental de Artemisa, Palma Soriano en la oriental Santiago de Cuba, Cienfuegos y La Habana.