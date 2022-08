¡Estoy embarazada! Policía rocía con gas lacrimógeno a mujeres

Un grupo de Unidad Táctica de la policía roció con gas lacrimógeno a un grupo de mujeres que formaban parte de una protesta, una de las afectadas estaba embarazada y otra era una adulta mayor.

En un video publicado en Internet se ve que un grupo de personas se encuentra observando disturbios realizados en la calle, cuando agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) llegan para dispersarlos.

Los hechos ocurrieron la tarde del martes 23 de agosto 2022, en la calle Arapara, de la zona de Villa Fátima. El subcomandante de la Policía, general Álvaro Álvarez, señaló que los responsables ya fueron identificados y serán investigados.

"¡Retírese! Retírese ya", dice el policía antidisturbios y comienza a rociar el gas al grupo de personas donde se encontraban varias mujeres, entre ellas una mujer embrazada y una adulta mayor.

Esta arma química utilizada por equipos antidisturbios no solo irrita los ojos, sino que incluso puede llegar a causar vómito en casos más graves. Su efecto general es una irritación instantánea en la boca, piel y las vías respiratorias.

Según un estudio publicado en Annals of the New York Academy of Sciences, el gas lacrimógeno también causa una sensación de ahogo, opresión en el pecho, entre otros.

Las mujeres que fueron rociadas con gas lacrimógeno se encontraban cerca del conflicto entre afiliados de la Asociación de Productores de Hoja de Coca de La Paz (Adepcoca).

Los policías antidisturbios acudieron a la zona utilizando gases lacrimógenos pues se han registrado detonaciones de dinamitas.