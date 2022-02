"Estoy muy asustada": Nayarita que vive en Ucrania relata los duros momentos que se viven por el ataque de Rusia

Ucrania.- Se viven momentos muy difíciles alrededor del mundo debido al enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, que ha causado gran conmoción en el mundo. Una mexicana originaria de Tepic, Nayaric, que vive actualmente en el lugar relata esos duros momentos a través de una entrevista.

Durante una reciente emisión del programa NTV Noticias se tuvo una breve conversación con Silvia Mercado, una nayarita que vive en Ucrania desde hace siete años, en donde formó una familia y se asentó en Járkiv, la segunda ciudad más grande del país.

En la conversación, Silvia relató que en Járkiv había tenido "una vida hermosa, muy tranquila en una ciudad muy limpia y segura, muy protegida" hasta que comenzó el ataque de Rusia a Ucrania, que ha desatado la preocupación del mundo entero debido a la gravedad de la situación.

Según externó, todo iba normal en el último día hasta que por la madrugada comenzó el conflicto, lo que ha desatado una fuerte preocupación en su persona, su esposo, un hombre ucraniano con el que se ha convertido en madre de una hija de un año y tres meses de edad, y el mundo entero.

Al ser cuestionada sobre cómo ha sido el enfrentamiento, Silvia Mercado compartió que ha sentido escalofríos por todo el cuerpo, todo el día, todo su cuerpo vibra y desconoce de dónde vienen los ataques, han escuchado detonaciones y explosiones, aunque no ven desde qué lugar, pero lo logran escuchar.

Aunque han intentado dejar de ver las noticias para no enfocarse en el actual peligro que atraviesan no lo han logrado y externó que: "Estoy muy asustada". De la misma manera, comunica que justo este día tenían una cita para ver los tramites de los pasaportes para poder salir de Ucrania, pero no lo han logrado debido a la situación.

Silvia y su esposo se mantienen un tanto tranquilos, con la esperanza de poder salir del país y poder regresar a México o algún otro país. "Dentro de lo que cabe estamos bien", también dijo durante la entrevista.

Finalmente, aseguró que les informaron que es muy probable que por la noche corten toda energía eléctrica para que la ciudad de Járkiv pase desapercibida por los vehículos aéreos y que tendrán toque de queda para mantenerse lo más protegidos posible.

Leer más: ¿Por qué Rusia ataca a Ucrania? Claves para entender el conflicto