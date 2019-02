Estranguló y quemó a su esposa mientras sus hijas estaba en la casa

Inglaterra.- Un hombre estranguló a su esposa y quemó su cuerpo en un dormitorio, mientras sus hijas se encontraban en la msima casa.

Thomas “N” asesinó a Karen “N” y trató de incendiar su cuerpo en su casa de Romford, al parecer días antes, el hombre había contratado un seguro de vida para los dos, por el cual recibiría una fuerte cantidad si su esposa fallecía.

Cuando le dijeron que había sido arrestado por sospecha del asesinato de su esposa, dijo "no, no, no, no", pero no preguntó qué le había sucedido a Karen.

Semanas después de que ella le contara a una de sus hijas que no estaba contenta con la relación, los niños se despertaron con un grito ahogado en la habitación de sus padres.

Los hijos escucharon un grito en la habitación. Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay

Peter cerró la puerta de una patada y les dijo que estaba desnudo y que se había lastimado la rodilla, diciéndoles que Karen se había ido a caminar.

Este fue un asesinato vicioso y despiadado llevado a cabo por Peter en la casa de la familia mientras sus tres hijas dormían en habitaciones cercanas.

Pero cuando llamaron al teléfono de su madre, lo oyeron sonar desde su habitación.

Finalmente, escucharon el sonido de algo arrastrado escaleras arriba y encontraron a su padre detrás de una puerta cerrada con llave que se negó a abrir.

El hombre fue detenido por ser presunto culpable en el asesinato. Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay

Una de sus hijas hizo una llamada angustiosa a la policía diciendo "Creo que mi madre ha sido estrangulada".

Los niños preocupados llamaron a los bomberos cuando vieron salir humo del dormitorio. Peter intentó afirmar que había encendido una vela y se había caído, cuando sus hijos intentaban entrar a la habitación cerrada, informó The Sun.

Pero cuando los bomberos derribaron la puerta de la habitación y encontraron a Karen dentro, muy quemada y con la tela metida en la boca.

Un examen post mortem dio la causa de la muerte como compresión del cuello, y Peter será sentenciado en la corte de Old Bailey el lunes.