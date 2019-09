Estrella porno enana es acusada de matar a su novio a puñaladas

Las Vegas.- Según los informes, la diminuta estrella porno "Bridget the Midget" (Bridget La Enana) fue arrestada por apuñalar a su novio en la pierna durante una pelea en la casa de la pareja en Las Vegas.

Un vecino de la estrella de cine para adultos, cuyo nombre real es Bridget Powers, escuchó a las dos pelearse la madrugada del miércoles y llamó a la policía, según TMZ.

Cuando la policía llegó después de las peleas, descubrieron al novio de Powers con una puñalada. Fue llevado a un hospital cercano con lesiones que no ponen en peligro la vida, según el informe.

Powers fue arrestado y acusado de agresión doméstica con el uso de un arma mortal, robo mientras estaba en posesión de un arma mortal y asalto con un arma mortal.

"Bridget the Midget" irrumpió en la industria del porno con su primera película en 1999. Ha aparecido en 50 escenas desde entonces, dijo TMZ.

Una ex estrella porno que tuvo un tiempo de fama fue encontrada viviendo en un túnel masivo que se extiende por millas debajo del Strip de Las Vegas.

La sucia y demacrada mujer, identificada en informes como la ex actriz Jenni Lee, clasificada como X, fue descubierta por un equipo de televisión holandés mientras entrevistaba a algunos de los cientos de personas sin hogar que acampan en el sistema de drenaje pluvial de Sin City.

Lee, cuyo verdadero nombre es Stephanie Sadorra, se llama Stephanie y se ríe nerviosamente mientras le dice a Ewout Genemans, presentadora del programa "Ewout & ...", que "solía estar en la pornografía".

