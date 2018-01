Estremecedor relato de una joven atacada por dos hombres

Loja, Ecuador.- Una mujer originaria de Argentina, se trasladó al pueblo de Vilcabamba provincia de Loja, al sur de Ecuador, para vivir una de las experiencias más emocionantes de su vida: subir al cerro Mandago, sin embargo ahí fue víctima del suceso más espantoso de su vida.

Andrea Carenzo, de 31 años de edad, denunció a través de su cuenta de Facebook el abuso que sufrió por parte de los delincuentes en ese país, pues además de despojarla de sus pertenencias, la golpearon brutalmente y la arrojaron a un barranco.

Fue el pasado jueves 07 de diciembre del 2017, que Andrea subió sola al cerro Mandango; al llegar al mirador, se encontró con dos jóvenes quienes la atacaron por la espalda.

"Uno de ellos, me puso una cuchilla en el cuello y me tapó la nariz y la boca al grito de 'dame la mochila porque te mato hija de put#!!!'. El segundo acompañaba amenazándome con otra cuchilla", expuso la turista.

En ese momento comenzó a forcejar con el sujeto que la estaba sometiendo, ya que no podía respirar y trataba de zafarse, pero en el intento, Andrea cayó al suelo quedando al borde del barranco.

Los sujetos comenzaron a someterla de nuevo impidiéndole respirar y moverse.

"Uno de ellos me gritaba 'Te quieres morir hija de put#?! Te voy a tirar por el barranco! Te quieres caer?!'", detallaba la joven en su publicación de Facebook.

A pesar de sus esfuerzos para poder salvarse de la agresión, los delincuentes cumplieron con su amenaza y la arrojaron por el barranco.

"Pegué con la cabeza de lleno contra el piso y mi cuello se dobló de una manera que pensé que no podría sobrevivir, soportando todo el peso de mi cuerpo y la mochila, que pasaron por encima de mi cabeza. Pero sí, lo hice, y pensé: 'esto es una pesadilla'".

Cuando Andrea logró levantarse, empezó a tocar el silbato que llevaba en su mochila; como el barranco era muy empinado tropezó y cayó, así que los delincuentes lograron capturarla otra vez y la aplastaron violentamente contra el piso.

"Me sometieron pegándome más de 6 piñas en la cara (en la sexta paré de contar y empecé a pedir a Dios que si me iban a violar, me mataran)".