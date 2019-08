Estudiante en Río de Janeiro muere por bala perdida

RÍO DE JANEIRO (AP) — Un estudiante de 18 años fue asesinado el viernes en Río de Janeiro al ser alcanzado por una bala perdida mientras se dirigía a la escuela, la víctima más reciente de la violencia en la ciudad.

Presuntamente el balazo provino de un tiroteo en la cercana favela Morro do Borel, en el norte de la ciudad. La bala alcanzó a Gabriel Ferreira Alvares en el torso mientras esperaba el autobús que lo llevaría a la escuela.

La policía militar indicó en un comunicado que delincuentes le dispararon a integrantes de una unidad de la policía local, pero los agentes no devolvieron los balazos. Sin embargo, algunos residentes le dijeron a The Associated Press que hubo una balacera entre los criminales y la policía.

Docenas de indignados residentes de Morro do Borel bloquearon la avenida donde Alves murió.

“¡Esto tiene que parar!”, gritó Jaiane Cristina, prima de la madre de Alves. Algunos sostenían letreros que decían “Otra muerte inocente”.

Alves es una de 110 personas alcanzadas por balas perdidas en el área metropolitana de Río en lo que va del año, según datos de Fogo Cruzado, un grupo que monitorea los tiroteos en la zona. De esos individuos, 31 murieron, señaló.

En los primeros seis meses del año, Fogo Cruzado registró 4.169 tiroteos, unos 23 diarios.

“Me imagino ir a trabajar y recibir una llamada telefónica avisándome que mi hijo fue hallado muerto en la calle. No quiero esto para mi hijo, no quiero esto para nadie”, gritó Cristina.

A la larga surgieron tensiones entre los manifestantes y la policía, que utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los asistentes.

El presidente Jair Bolsonaro, un excapitán del ejército de extrema derecha, fue elegido el año pasado tras prometer que enfrentaría la violencia en Brasil y perseguiría a los criminales.