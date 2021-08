Estudiantes en Estados Unidos son dados de baja por no estar vacunados contra el Covid-19

Virginia.- Esta semana, miles de estudiantes de la Universidad de Virginia regresaron a Charlottesville, cargando maletas, libros y, lo que es más importante, tarjetas de vacunación COVID-19, sin embargo, la institución dio de baja a 242 estudiantes porque no se vacunaron contra el virus.

Cabe mencionar que hasta el miércoles, se han otorgado 335 exenciones permanentes y 184 exenciones temporales, asimismo, se otorgaron exenciones temporales a los estudiantes que tuvieron problemas para vacunarse en el lugar donde vivían durante el verano, pero que tenían la intención de vacunarse cuando regresaran a Grounds, informó en la Universidad de Virginia.

Por otro lado, la estación de televisión WCAV, reportó que la Universidad de Virginia dio de baja a 242 estudiantes inscritos para cursar el próximo semestre porque no se vacunaron contra Covid-19, reportó, filial de la cadena CBS en Charlottesville, Virginia.

Los estudiantes fueron dados de baja después de que se les enviaron "múltiples recordatorios vía correo electrónico, texto, llamadas telefónicas y llamadas a los padres de que no habían cumplido con el requisito y ya vencía el plazo para hacerlo", dijo Brian Coy, vocero de la Universidad de Virginia, al periódico The Virginian-Pilot.

Estudiantes vacunados

Aproximadamente el 96,6% de los estudiantes de la UVA han confirmado que están vacunados contra COVID-19, incluido el 97,1% de los estudiantes que viven en residencias universitarias.

Las vacunas son obligatorias para todos los estudiantes que deseen vivir y estudiar en persona en la UVA durante el año académico 2021-22, a menos que se les haya otorgado una exención médica o religiosa.

El personal de la UVA se ha acercado activa y repetidamente a los estudiantes que no han informado de la vacunación y que no tienen una exención, alentándolos a completar el proceso de vacunación o solicitar una exención. Aquellos que no lo hagan, serán cancelados a partir del miércoles.

Además, aproximadamente el 92% del personal de la División Académica de la UVA está completamente vacunado, incluido el 96% del personal docente e investigador. Se espera que toda la facultad y el personal estén vacunados a menos que tengan una razón médica o religiosa para no vacunarse.

Cualquier persona que no esté vacunada, incluidos los estudiantes a los que se les haya concedido una exención, debe cumplir con todos los requisitos de salud pública, incluida la realización de una prueba de COVID-19 al menos una vez por semana y el uso de una máscara tanto en interiores como en exteriores cuando se encuentren en espacios comunes.

Esa política es temporal; se anunció a principios de agosto en respuesta a la propagación de la variante delta en los Estados Unidos y las preocupaciones sobre los estudiantes que viajan a Grounds desde todo el país y el mundo.

El Departamento de Salud de Virginia reporta que el 55.3 por ciento de la población del estado está completamente vacunada, mientras que el 62.5 por ciento ha recibido por lo menos una dosis de vacuna.

