Estudiantes protestan contra Ortega a pesar de cerco policial

Managua.- Estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA) protestaron este lunes contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a pesar del cerco policial con técnica canina establecida por la Policía, para evitar la manifestación, en medio de la crisis sociopolítica del país.

La protesta, cuya convocatoria causó el despliegue de cientos de agentes policiales en diferentes puntos de Managua, se realizó tanto en el patio de la catedral de Managua como en la sede de la UCA, ambos en el centro de la ciudad, sin que la Policía ingresara.

Los estudiantes reclamaron por unos 2 millones de dólares que el Gobierno le ha quitado a la universidad aparentemente por razones políticas, de casi 8 millones de dólares del Presupuesto General que le corresponden por ley.

Según los alumnos, el recorte presupuestario dejó sin estudiar a unos 2.000 estudiantes este año en la UCA, una universidad de los jesuitas que recibe un presupuesto público debido a su labor social, al otorgar becas a jóvenes pobres.

"¡Somos estudiantes, no somos delincuentes!", "¡Democracia sí, dictadura no!", gritaron los estudiantes, en las dos manifestaciones, que fueron menos concurridas de lo esperado, debido al despliegue policial.

"A mí no me dieron beca, como es mi caso y el de muchas familias, no pueden estudiar los muchachos porque no tienen dinero", dijo a periodistas uno de los estudiantes, quien ocultó su rostro e identidad, para evitar represalias.

El despliegue de la Policía se correspondió con su prohibición de cualquier protesta contra Ortega, pese a las críticas porque la medida contradice la Constitución de Nicaragua.

Agentes antidisturbios montan guardia este lunes. / EFE.

Los estudiantes, tanto de universidades privadas como estatales, encabezaron las protestas masivas contra Ortega en 2018, en las que murieron cientos de personas, incluyendo más de 60 alumnos de educación superior, secundaria y primaria.

Las manifestaciones de hoy fueron presenciadas por paramilitares que se desplazaban junto con la Policía, algunos de los cuales agredieron o intentaron robar pertenencias a los estudiantes.

"¡No nos rajamos, ni nos vendemos, ni nos rendimos!", gritaron los universitarios, quienes se dedicaron a Ortega consignas como "¡No es un presidente, es un delincuente!", o "¿Cuál es la ruta? ¡Que se vaya el hijo de p...!".

En las manifestaciones participaron mujeres de la Asociación Madres de Abril (AMA) y la Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP).

Los estudiantes de la UCA ondearon la bandera de Nicaragua y lanzaron globos de colores azul y blanco, acciones por las que algunas personas han sido condenadas a varios años de cárcel.

Una mujer con globos participa en la protesta. / EFE.

El 30 de mayo de 2018 la UCA sirvió de refugio a miles de personas que participaran en una multitudinaria marcha de apoyo a las madres de las víctimas mortales de la crisis, ante un ataque de paramilitares que incluyó a francotiradores y en el que murieron al menos 11 nicaragüenses.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado al Gobierno como responsable de crímenes "de lesa humanidad" en el marco de la crisis, una cita que ha retomado la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en su más reciente informe sobre Nicaragua.

Agentes antidisturbios montan guardia este lunes. / EFE.

Según la CIDH, la crisis ha dejado unos 328 muertos, aunque organizaciones locales cuentan 595, y el Gobierno reconoce 200.