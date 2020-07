Estudio: Lesiones bucales podrían ser un nuevo síntoma del coronavirus

Estados Unidos.- Los pacientes con coronavirus pueden desarrollar lesiones similares a erupciones cutáneas dentro de la boca, concluyó recientemente un pequeño estudio español. Los investigadores examinaron a 21 pacientes consecutivos que presentaron una erupción cutánea y COVID-19 en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid entre el 30 de marzo y el 8 de abril.

Buscaban determinar si los pacientes desarrollaban enanthem (lesiones de las membranas mucosas) dentro de sus bocas. Esas lesiones se observaron en seis de los pacientes, con edades comprendidas entre 40 y 69 años, cuatro de los cuales eran mujeres.

Los investigadores señalaron que el estudio "describe observaciones preliminares y está limitado por el pequeño número de casos y la ausencia de un grupo de control". "A pesar de los informes cada vez mayores de erupciones cutáneas en pacientes con COVID-19, establecer un diagnóstico etiológico es un desafío", escribieron.

Sin embargo, la presencia de enanthem es una pista fuerte que sugiere una etiología viral en lugar de una reacción farmacológica, especialmente cuando se observa un patrón petequial.

El estudio también señaló que debido a problemas de seguridad, muchos pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 no tienen la boca examinada. Algunos pacientes con COVID-19 en Italia desarrollaron previamente el enanthem, según los investigadores.

Los CDC han descrito múltiples síntomas de coronavirus, que incluyen fiebre o escalofríos, tos, falta de aliento, fatiga y dolores musculares o corporales. Las erupciones cutáneas no están en esa lista. Las personas infectadas pueden experimentar un espectro de síntomas, que van desde leves a graves, según los CDC.

En avances con respecto a la vacuna contra el coronavirus, los anticuerpos que el sistema inmunológico desarrolla para combatir al nuevo coronavirus podrían durar sólo unos cuantos meses en personas con enfermedad leve, pero eso no significa que la protección también desaparece o que no será posible desarrollar una vacuna efectiva, de acuerdo con un nuevo estudio.

"La infección con este coronavirus no necesariamente genera inmunidad de por vida", pero los anticuerpos sólo son parte de la historia, dijo el doctor Buddy Creech, un especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Vanderbilt, quien no participó en el estudio que fue publicado el martes en la revista New England Journal of Medicine.

Los investigadores hallaron que los anticuerpos tenían una vida media de 73 días, que significa que la mitad de ellos desaparecería pasado ese tiempo. Coincide con un informe previo de China que también indica que los anticuerpos desaparecen rápidamente.

Los resultados "piden ser cautos en cuanto a 'pasaportes de inmunidad' basados en anticuerpos, inmunidad colectiva y quizás durabilidad de la vacuna", escribieron los científicos de California.

