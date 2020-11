Estudios de ADN confirman que hombre en Argentina violó y embarazó 4 veces a su propia hija

Buenos Aires, Argentina.- La justicia de Argentina reveló este martes que estudios de ADN confirmaron que Hugo Víctor Aguirre, de 57 años, violó y embarazó cuatro veces a su propia hija, de 32 años, victima desde los 9 años.

Las pruebas fueron mandadas hacer por el fiscal Juan Pablo Bañosa, encargado del caso que fue denunciado por la víctima, Natalí, la primera semana de este año, en la provincia de Santa Fe. Y luego de once meses el Instituto Médico Legal de Rosario confirmó "en un 99,9 por ciento" que los cuatro hijos son de Aguirre.

Según revelaron fuentes del Ministerio Público a Infobae, ahora esperan otro estudio genético: un hisopado que se le practicó a la víctima que podrá comprobar la última violación supuestamente cometida por su padre.

23 años de abuso sexual

Natalí declaró en enero de 2020 que la primera vez que su padre abusó de ella fue cuando apenas tenías 9 años de edad, pero el hombre ya había tocado sus partes íntimas, y no dijo nada porque todas aquellas veces la amenazó con hacerle daño.

Sobre el primer ataque relató que se subió al asiento del ciclomotor de su padre y fue con él hasta un pajonal, que quedaba cerca de su vivienda, donde la arrojó al suelo y la violó. En ese momento sintió tanto dolor que lo mordió en la cara.

El hombre la amenazó de muerte y le dio dinero.

Al llegar a la casa, la víctima madre de la víctima le preguntó al hombre por qué tenía la cara así, y el respondió que lo había picado un bicho.

La víctima aún recuerda que ese día usó un pantalón amarillo.

El primer embarazo

A los 13 años Natalí despertó una mañana con mareos y vómitos, por lo que su madre preocupada la llevó a un centro médico, donde tras practicarle algunos exámenes descubrieron que estaba embarazada.

La madre no lo podía creer porque sabía que su hija no salía, no tenía un noviecito, nada. El hombre la obligó a mentir, a culpar a un vecino de la zona. Nació una niña, quien actualmente tiene 19 años, sin padre reconocido.

Dos años después nació un niño, y el hombre volvió a obligar a su hija a mentir. Los otros dos nacieron en menos de diez años.

Hugo Víctor Aguirre nunca dejó de violarla a lo largo de estos años, incluso días antes de su denuncia, en la ducha. Le dijo: "Si te llenás de hijos, ningún pibe te va a querer".

El hombre le mentía a todos, decía que sus hijos eran de novios fugaces que su hija tenía.

El acusado tiene otras hijas, quienes fueron a apoyarlo en su audiencia y trataron a su hermana de mentirosa. Decían que la víctima había accedido a que su propio padre la viole de "común acuerdo".

Aguirre, en prisión preventiva, es acusado de los delitos de "abuso con acceso carnal agravado por ascendencia", "promoción de la corrupción de menores, amenazas" y "tenencia ilegal de arma de uso civil", con los que, según la justicia de Argentina, podría enfrentar una pena de 35 años de prisión.