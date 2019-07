Eve, la hermosa hija de Steve Jobs que competirá en los Panamericanos

Una vez más, Eve Jobs, la hija de Steve Jobs, el empresario magnate, quien fue cofundador y presidente ejecutivo de Apple y máximo accionista individual de The Walt Disney Company que falleció a causa de cáncer de páncreas en el 2011, competirá en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

mará parte del equipo ecuestre de los Estados Unidos y será la primera vez que visite Perú para competir en el magnoevento deportivo. Eve es la menor de los hijos de Steve Jobs, fruto del matrimonio de su padre con Laurence Powell.

Asimismo es indiscutible la belleza que posee y el gran parecido que tiene con su padre, el genio de Apple. En su cuenta de Instagram bajo el nombre de evecjobs, y que cuenta con más de 118 mil seguidores, se puede mostrar a la joven el amor que tiene por los caballos y su pasión por la equitación, ya que publica fotografías realizando este deporte.

Además del gusto que tiene por la playa y salir de divertirse como cualquier joven de su edad.

"La principal razón por la que hago este deporte es que me encantan mis caballos. Desde que era pequeña, estaba encaprichada con estos animales y siempre quise estar cerca de ellos. Eso se ha desarrollado cada vez más. Con las oportunidades que se me han presentado para competir, no podría ser más feliz y afortunada", dijo a la agencia EFE.

Será el próximo 6 de agosto cuando Eve participe en la prueba de saltos con caballos, que se llevará a cabo en la Escuela de Equitación del Ejército, en La Molina, en Perú.