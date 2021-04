Evelyn Sakash, ganadora del Emmy, fue encontrada momificada en su casa debajo de la basura acumulada

Estados Unidos.- Evelyn Sakash, ganadora de un Emmy, ha sido encontrada momificada debajo de la basura acumulada en su casa de Nueva York.

La diseñadora de producción ganadora de un Emmy de 66 años fue encontrada muerta en la cocina de su casa en Queens, Nueva York, el martes por la tarde.

La hermana de Sakash, Ellen Brown, describió a su hermana como una "gran acaparadora" y fue la que alertó a la policía después de no tener noticias de Evelyn durante un tiempo después de su desaparición en septiembre.

Brown había llegado a Queens con un limpiador profesional para limpiar la casa y ver si su hermana estaba adentro.

A las 4:15 pm del martes, los restos momificados de Sakash fueron descubiertos boca arriba debajo de la basura acumulada en su cocina.

Evelyn acumulaba basura en su casa / Foto: Zuma Press / PA Images

Entre los créditos de Evelyn Sakash incluyen su trabajo ganador del Daytime Emmy en Between The Lions, el drama carcelario de Netflix Orange Is The New Black y las películas Mermaids y Still Alice.

Ellen Brown le dijo al Daily News: "Esto es simplemente devastador. Tenía una vida plena. Tenía un talento extraordinario. Tenía una mente brillante".

Ella agregó: "No quiero que mi hermana sea recordada así, como la forma en que la encontraron".

Reiterando que su hermana era más que una "acaparadora de Queens", señalando: "Esto claramente estuvo en efecto durante mucho tiempo".

Una fuente le dijo a la publicación que los investigadores creen que murió después de "una avalancha de basura y escombros" en su casa.

Señalan que es probable que haya ocurrido alrededor del momento en que desapareció por primera vez en septiembre de 2020.

Según la publicación, el informe de la oficina del médico forense de la ciudad afirma que Sakash murió por causas naturales y había sucumbido a una enfermedad cardiovascular arterioesclerótica.

Los vecinos dijeron a la publicación que pensó que se veía "enferma" y "retraída" después de la muerte de su madre en abril pasado y antes de su desaparición.

Se observó que la policía visitó la propiedad al menos dos veces durante los últimos siete meses, después de vaciar la casa de las mascotas que tenía Sakash, pero no localizó su cuerpo en esas ocasiones.

Los amigos de la difunta diseñadora de producción habían recaudado más de $ 5,000 en línea a través de una página de GoFundMe para ayudar en las investigaciones policiales sobre su desaparición.

La recaudación de fondos ahora permanece abierta para recaudar dinero para ayudar con los gastos del funeral.

En una actualización de la página de GoFundMe el miércoles, la organizadora Madeline Hartling agregó: "La hermana de Evelyn, Ellen Brown, ha contratado a la empresa de limpieza que la encontró y ahora también debe planificar el funeral de Evelyn".

"Me gustaría duplicar la meta de recaudación de fondos de GoFundMe a $20,000 para ayudar a Ellen con estos gastos, que serán grandes.

"Por favor, considere hacer una donación en memoria de Evelyn para que podamos apoyar a Ellen y recordarla como la amable, cariñosa y generosa amiga y hermana que vivimos y la extrañaremos. ¡Gracias!", señaló en la publicación.