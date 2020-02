Evo Morales pide a comunidad internacional "que no abandone a Bolivia"

Buenos Aires.- El expresidente de Bolivia, Evo Morales, pidió hoy a la comunidad internacional "que no abandone" al país andino, luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia inhabilitara su candidatura a senador.

Con nuestra inhabilitación al Senado la transparencia del @TSEBolivia está en duda. Por eso, reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional, gobiernos amigos, expertos, ONU, para que no abandonen a #Bolivia que ha enfrentado dictaduras y gobiernos neoliberales. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 23, 2020

Nos duele mucho ver que destruyan en tres meses la nueva #Bolivia que el gobierno y pueblo juntos habíamos construido en 14 años. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 23, 2020

El presidente del TSE, Salvador Romero, anunció el jueves pasado que Morales fue inhabilitado como candidato a senador por Cochabamba (centro) por no cumplir con el requisito de residencia.

Morales dijo el viernes en una conferencia de prensa en Buenos Aires que esa inhabilitación es un "atentado a la democracia" en la nación andina.

Cumplimos con todos los requisitos. Después dos exmiembros del agente electoral me informan que por instrucción de la embajada de Estados Unidos no aprobaron la legalidad

afirmó Morales el viernes.

El expresidente de Bolivia dijo también ese día: "Me obligan a no ser candidato (presidencial) en estas elecciones. Lo acepté, no soy candidato. Acepto todo por Bolivia. Pero esta inhabilitación (como candidato a senador) es un atentado a la democracia. No quieren que Evo vuelva a Bolivia, es la instrucción de Estados Unidos".

La Constitución de Bolivia exige que los candidatos a asambleístas hayan residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente anteriores a la elección.

Morales reside fuera del país andino desde noviembre pasado.

Primero estuvo refugiado en México y, desde el 12 de diciembre, en Buenos Aires, capital de Argentina. Bolivia tendrá elecciones generales el 3 de mayo próximo.