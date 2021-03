Ex asistentes de Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York hacen grave denuncia de acoso

Estados Unidos.- Dos exasistentes del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, lo han acusado de acoso, por lo que el sábado, se negó y declaró que nunca hizo avances hacia ella y que nunca tuvo la intención de ser inapropiado.

Sin embargo, Charlotte Bennett, asesora de políticas de salud en la administración del gobernador demócrata hasta noviembre, dijo a The New York Times que Cuomo le hizo preguntas inapropiadas sobre su vida sexual, incluso si alguna vez tuvo relaciones con hombres mayores.

Pero el gobernador aclaró en un comunicado la señora Bennett fue un "miembro trabajador y valioso de nuestro equipo durante Covid-19" y que "tiene todo el derecho a hablar", asimismo, dijo que tenía la intención de ser mentor de su ex asesora de políticas de salud.

Nunca hice avances hacia la señora Bennett ni tuve la intención de actuar de ninguna manera que fuera inapropiada, lo último que hubiera querido era hacerle sentir cualquiera de las cosas que se están informando

Otra de las acusaciones viene de Lindsey Boylan, exsubsecretaria de desarrollo económico y asesora especial del gobernador, acusó recientemente a Cuomo de someterla a un beso no deseado y comentarios inapropiados, sin embargo, el gobernador se negó las acusaciones.

En referencia Bennett, el mandatario, dijo que había autorizado una revisión externa de las acusaciones y solicitó a los neoyorquinos que antes de hacer juicio, esperen los resultados de la revisión para que conozcan los hechos.

La abogada especial del gobernador, Beth Garvey, dijo que la revisión estaría a cargo de una ex juez federal, Barbara Jones, según informó The Associated Press.

Sin embargo, algunos de los principales demócratas de Nueva York dijeron que cualquier investigación debería quedar fuera del control de la oficina del gobernador, incluida la selección del investigador.

“El acusado NO PUEDE nombrar al investigador. PERIODO ”, tuiteó la representante estadounidense Kathleen Rice, demócrata de Long Island. “Las continuas acusaciones son profundamente inquietantes y preocupantes. El comportamiento descrito no tiene cabida en el lugar de trabajo. Una investigación verdaderamente independiente debe comenzar de inmediato ".

La líder de la mayoría en el Senado, Andrea Stewart-Cousins, y el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, ambos demócratas, pidieron un investigador independiente.

El par de acusaciones de acoso representan una crisis cada vez más profunda para Cuomo, quien hace apenas unos meses estaba en el apogeo de su popularidad por su liderazgo durante la pandemia de coronavirus.

En las últimas semanas, ha sido atacado por las revelaciones de que su administración no reportó muertes por Covid-19 en hogares de ancianos. Un asambleísta estatal hizo públicas las quejas de que Cuomo había amenazado con destruirlo políticamente por declaraciones que hizo en la prensa, lo que llevó a otros políticos a compartir historias sobre haber sido intimidados por el gobernador.

Bennett no respondió de inmediato un mensaje de Twitter de The Associated Press en busca de comentarios.

Ella le dijo al Times que su interacción más inquietante con Cuomo ocurrió el 5 de junio cuando estaba sola con él en su oficina de Albany. Dijo que Cuomo comenzó a preguntarle sobre su vida personal, sus pensamientos sobre las relaciones románticas, incluso si la edad era un factor, y dijo que estaba abierto a las relaciones con mujeres de 20 años.

Bennett dijo que también esquivó una pregunta de Cuomo sobre los abrazos al decir que extrañaba abrazar a sus padres. Dijo que Cuomo nunca la tocó.

"Comprendí que el gobernador quería acostarse conmigo y me sentí terriblemente incómodo y asustado", dijo Bennett al Times. "Y me preguntaba cómo iba a salir de ahí y asumí que era el final de mi trabajo".

Bennett dijo que Cuomo también le dijo que quería una novia, "preferiblemente en el área de Albany", y que se sentía solo desde que rompió con Sandra Lee, chef y personalidad de la televisión.

Bennett también dijo que trató de cambiar de tema cuando los comentarios de Cuomo la hacían sentir incómoda, diciéndole que estaba pensando en hacerse un tatuaje. Cuomo, le dijo al Times, respondió sugiriendo que se pusiera el tatuaje en las nalgas.

Bennett dijo que informó a la jefa de personal de Cuomo, Jill DesRosiers, sobre la interacción menos de una semana después. Dijo que fue transferida a otro trabajo en el lado opuesto del Capitolio. A finales de junio también dio una declaración a un abogado especial de Cuomo.

Garvey reconoció que se había hecho la denuncia y que, como resultado, Bennett había sido trasladada a un puesto en el que ya estaba interesada.

Garvey dijo en un comunicado que las acusaciones de Bennett "no incluían un reclamo de contacto físico o conducta sexual inapropiada" y Bennett "fue consultado con respecto a la resolución, y expresó satisfacción y aprecio por la forma en que se manejó".

"La determinación a la que se llegó con base en la información que proporcionó la Sra. Bennett fue que no se requería ninguna acción adicional que fuera consistente con los deseos de la Sra. Bennett", dijo Garvey.

Bennett le dijo al periódico que decidió no presionar para que la administración tomara más medidas. Dijo que le gustaba su nuevo trabajo y que "quería seguir adelante".

Jones, que supervisaría la investigación, fue nombrada miembro del tribunal por el presidente demócrata Bill Clinton en 1995. Como juez, anuló una parte de la Ley de Defensa del Matrimonio que niega el reconocimiento federal del matrimonio entre personas del mismo sexo en un fallo. luego confirmado por la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Después de jubilarse, se unió al bufete de abogados Bracewell LLP, donde su trabajo se centra en el cumplimiento corporativo y las investigaciones.

Su trabajo de arbitraje incluyó una decisión de 2014 que anulaba la suspensión de Ray Rice por parte de la NFL por golpear a su prometido en un ascensor en un ataque grabado en video. No estaba claro si los legisladores aceptarían su nombramiento.

Cuando se le preguntó si la revisión de Jones es "verdaderamente independiente", Mike Murphy, portavoz de Stewart-Cousins, un demócrata, dijo: "No, no lo es, y debería hacerlo la oficina del fiscal general".

El líder de la minoría del Senado estatal Rob Ortt, un republicano, dijo que la procuradora general del estado, Letitia James, debería nombrar un fiscal especial.

“La revisión sugerida por alguien escogido por el propio gobernador es una idea escandalosa y completamente inaceptable. Necesitamos una investigación verdaderamente independiente ”, dijo Ortt en un comunicado.

Boylan dijo en publicaciones de Twitter el sábado por la noche que estaba orgullosa de Bennett y alegó que Cuomo "trató de destruir a muchos, incluyéndome a mí, en la prensa".

"No vas a descarrilar ni destruir más vidas", tuiteó.